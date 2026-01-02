Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cantante rosarina Nicki Nicole compartió una sentida carta de amor a la Argentina para darle la bienvenida al nuevo año, un posteo que rápidamente despertó el interés de sus seguidores. Las fotos de su paso por el sur del país rozaron el millón de “me gusta”.

La intérprete de “Wapo Traketero” eligió Bariloche, en la provincia de Río Negro, como destino para descansar junto a amigos. “Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro adorado país”, escribió en el mensaje que acompañó las postales.

Paisajes imponentes y cielos estrellados marcaron la serie de imágenes, en las que quedó reflejada la conexión que construyó con la naturaleza. También se la vio disfrutando de la playa del lago Nahuel Huapi, siempre acompañada por sus amigas.

Para recibir el Año Nuevo optó por un look simple y relajado, lejos de las producciones habituales que coparon las redes durante los festejos. Sin maquillaje, lució una remera negra básica, pantalón parachute y un pañuelo azul de la marca Versace.

