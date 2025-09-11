Por primera vez, Nicki Nicole habló sobre su relación con Lamine Yamal tras los rumores de separación y confesó que está enamorada.

Este miércoles, la cantante fue consultada por la prensa durante un evento de moda en Barcelona, y, manifestó: “Estoy muy feliz acá; la verdad, que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”.

Luego, tras ser consultada por su vínculo con el futbolista, una periodista, le preguntó: “¿Estás enamorada de Lamine Yamal?”. “Estoy muy enamorada, feliz”, respondió sonriente Nicki.

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal

A través de un posteo, la joven pareja oficializó su relación a mediados de agosto; él tan solo de 18 años, participó de la celebración del cumpleaños número 25 de la cantante rosarina, pero no como un invitado más.

En la imagen, que se viralizó rápidamente, se los ve sentados en un sillón blanco frente a una mesa con la torta de cumpleaños; de fondo, se observan rosas rojas y rosas, además de un globo en forma de corazón del mismo color.

Ambos aparecen sonrientes, apoyando sus cabezas mutuamente y tomados de la mano; también, se puede ver a Lamine cruzando su brazo derecho por detrás de Nicki sugestivamente por debajo de su cintura, un gesto que no pasó desapercibido y generó comentarios en las redes.

Algunos usuarios comentaron sobre la diferencia de edad entre ambos, al notar los brackets que se destacan en la gran sonrisa del jugador.

Finalmente, Nicole reposteo en sus redes la misma foto junto a Yamal, despejando cualquier duda sobre su relación.

Días atrás circularon rumores de separación tras supuestas declaraciones del deportista en una conferencia de prensa, pero, luego, se confirmó que se trataba de un video manipulado con IA.

