La Voz Argentina llegó a su fin. Cuatro artistas alcanzaron la última instancia representando a los equipos de cada jurado, y esta noche se conoció al gran ganador del certamen. La temporada 2025, conducida por Nicolás Occhiato, reunió momentos de emoción, tristeza y alegría que consolidaron al ciclo como uno de los más vistos de la televisión argentina.

Entre los participantes más destacados se encontró el riogalleguense Luis “Lucho” González, quien el pasado 7 de octubre brilló con una interpretación de un tema de Ricky Martin, aunque quedó eliminado en cuartos de final.

El desenlace comenzó el domingo 12 de octubre, pero no hubo definición, ya que la final se desdobló. El primer tramo se emitió ese día desde las 22.15, mientras que la segunda parte se desarrolló este lunes, a partir de las 21.30, con la presentación de los finalistas junto a sus coaches antes de anunciar a los ganadores.

Durante el cierre, Miranda! —integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas— interpretó junto a Eugenia Rodríguez “Valiente” de Pimpinela; Soledad cantó con Milagros Gerez Amud “Garganta con arena” de Cacho Castaña; Luck Ra y Nicolás Behringer hicieron “Que me falte todo”, canción que el propio coach grabó con Abel Pintos; y Lali se subió al escenario con Alan Lez para interpretar “33”, tema que la cantante y actriz lanzó con Dillom.

Estos talentosos participantes atravesaron castings, audiciones a ciegas y galas de eliminación, mostrando un crecimiento constante que conquistó al jurado. Finalmente, en medio de una gran expectativa, se anunció al ganador de la temporada, quien recibió un premio de 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen T-Cross 0 km: Nicolás Behringer, del team Luck Ra. “Gracias, la verdad que no sé por dónde abordar esto (…) este lugar está lleno de luz, gracias a todos ustedes”, dijo el campeón.