Este martes 7 de octubre, La Voz Argentina 2025 vivió una noche llena de emociones durante los cuartos de final del Team Soledad, donde “Lucho” González, oriundo de Río Gallegos, brilló interpretando un clásico de Ricky Martin, “Volverás”, pero finalmente quedó eliminado antes de llegar a la semifinal.

Antes de subir al escenario, “Lucho” confesó los nervios y la emoción de enfrentar este desafío: “Me tocó ‘Volverás’ de Ricky Martin, es un temazo que nunca canté, así que es un gran desafío. Hay que meterle garra a la interpretación porque no es un tema al que estoy acostumbrado”, explicó. Con humo en el escenario, el participante cumplió un sueño que había mencionado desde su audición: “El primer día que entré acá pasé la audición a ciegas y le dije a Dorita que me encantaría cantar con humo en el piso. Hoy lo logré”, bromeó.

La devolución de Soledad Pastorutti destacó la calidad vocal de Lucho: “De la voz no puedo decirte nada, tenés una voz muy especial, muy personal. Me hubiera gustado un poco más de esa picardía que te caracteriza en el escenario”.

Por su parte, Lali Espósito y Luck Ra también lo felicitaron por su interpretación, resaltando su estilo único y su carisma sobre el escenario.

Semifinalistas del Team Soledad

Quienes avanzaron a la semifinal del Team Soledad fueron Milagros Amud y Violeta Lemo. Milagros deslumbró con su milonga “Baldosa floja”, llevándose una ovación del público, mientras que Violeta interpretó “Así no te amará jamás” con intensidad y actitud.

Otros participantes del team que no lograron avanzar fueron el dúo Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, quienes emocionaron con “Zamba del carnaval”, y Lucho González, quienes se despidieron del certamen con aplausos y gratitud.

Cuartos de final Team Miranda, Lali y Luck Ra

Previo al Team Soledad, el Team Miranda! completó su ronda de cuartos de final. Los semifinalistas elegidos fueron Eugenia Rodríguez, quien cantó “The Impossible Dream”, y Emiliano Villagra, con “Universo Paralelo”. Quedaron eliminados Joaquín Martínez y Pablo Cuello, quienes agradecieron la oportunidad y destacaron la experiencia adquirida en el programa.

El lunes, fue el turno de Team Lali y Team Luck Ra. Del equipo de Lali Espósito, avanzaron a la semifinal Alan Lez y Jaime Muñoz, mientras que del Team Luck Ra lograron pasar Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.

Semifinal de La Voz Argentina 2025

La semifinal de La Voz Argentina 2025 será este miércoles 8 de octubre, donde los semifinalistas de cada equipo se enfrentarán en una nueva jornada cargada de música, talento y sorpresas, definiendo quiénes llegarán a la gran final del certamen.