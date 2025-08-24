Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Días después de haber salido de prisión tras casi 3 años detenido, Nicolás Carrizo, conocido como el jefe de la banda “Los Copitos” en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, le pidió sus más “sinceras disculpas” a la expresidenta.

Carrizo aseguró desconocer los planes de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados en ese expediente. “Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, afirmó en declaraciones con Radio Con Vos.

Reconoció que el intento de magnicidio era “un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, refiriéndose a las conversaciones de chat filtradas en el marco de la investigación.

Asimismo, recordó que “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos” y sostuvo que “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento”.

En ese sentido, señaló: “No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con el ‘Presto’ y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”.

“Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, explicó sobre la relación entre ambos y sumó: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

