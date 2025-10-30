Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras confirmar su relación, Nicolás Vázquez y Daiana Fernández dejaron atrás la discreción y empezaron a mostrarse públicamente. En Sálvese Quien Pueda (América TV), se difundió la primera imagen de la pareja, en la que se los ve relajados y disfrutando de un café juntos, marcando un hito en su vínculo después de tres meses de que el actor anunciara su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años.

Yanina Latorre, quien aportó detalles sobre la relación, afirmó: “A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, comenzaron a mostrarse juntos, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia”.

Detalles del vínculo y la convivencia

La conductora destacó que la relación de Nicolás y Daiana se ve consolidada: “Los ves muy relajaditos a la tarde saliendo de una de sus casas, ella, él, cafecito en mano, felices. No es raro verlos juntos a toda hora”. La pareja, que comparte escenario en la obra teatral Rocky, se muestra cada vez más unida tanto en el ámbito laboral como personal.

Yanina agregó que, además de pasar tiempo juntos, Nicolás estaría hablando cada vez menos con su expareja Gimena, lo que indicaría un cierre gradual de esa etapa y un avance en su vínculo actual.

Próximo viaje y planes profesionales

Los compromisos laborales y los viajes marcan un momento clave en la relación de Nico y Dai. Según Latorre, la pareja se trasladará a Filadelfia para participar en la carrera más importante de la ciudad, vinculada a Rocky, junto a un productor y dos integrantes del equipo del musical. “Van a ir a una reunión con el equipo de Sylvester Stallone porque el actor va a venir a ver Rocky en la Argentina”, explicó.

Después de Filadelfia, Nico y Daiana planean continuar su viaje con una escapada a Nueva York, combinando actividades profesionales y personales, lo que demuestra que su relación sigue creciendo y consolidándose frente a la mirada pública.

Si querés, puedo hacer también una versión con subtítulos más llamativos y optimizados para SEO, usando “blanquearon” y palabras clave como “romance”, “Nicolás Vázquez” y “Daiana Fernández” en cada sección.

Leé más notas de La Opinión Austral