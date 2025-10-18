Tras haberse conocido durante el proceso de creación de “Rocky”, Nico Vázquez y Dai Fernández no solo continúan compartiendo escenario, sino, también, tiempo fuera de él; con el vínculo sentimental entre ambos ya confirmado, los actores tienen previsto viajar juntos en los próximos días.

Tal como reveló Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas” (El Trece): “En la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron, durante un mes, para tomar imágenes de lo que se ve en “Rocky”, no solamente en la obra, sino, también, en las redes para promocionarla”, indicó.

Además de continuar con la promoción del espectáculo, el viaje tiene otros fines importantes: “Vuelven juntos en dos semanas; van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives; también, viaja parte del equipo”, agregó Méndez.

Aunque el motivo central del viaje es profesional, hay un componente especial detrás de esta visita: “Nico quiere invitarlo (a Stallone) porque quedó maravillado cuando Lionel Messi fue a ver la obra y porque es la primera obra de texto y no musical; Sylvester no lo puede creer y, por eso, lo van a invitar en persona para que venga a Argentina”.

Así, mientras el espectáculo se consolida en la cartelera porteña y proyecta su continuidad en 2026, los protagonistas de Rocky aprovechan este viaje no solo para trabajar, sino, también, para seguir compartiendo momentos mientras su relación sentimental sigue creciendo.

Nico Vázquez rompió el silencio sobre su acercamiento a Dai Fernández

En una entrevista con “SQP” (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre, Nicolás Vázquez se refirió, por primera vez, a los rumores que circulaban hace semanas: que está iniciando un vínculo afectivo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky; aunque evita poner una etiqueta a la relación, el actor no oculta que su corazón se está volviendo a enamorar tras separarse de Gime Accardi.

“Estamos empezando algo y me siento muy bien; se siente bien y no es poca cosa”, manifestó con sinceridad, confirmando lo que, hasta el momento, solo eran especulaciones; su decisión de hablar se vincula con la necesidad de ser coherente entre lo que vive y lo que muestra públicamente. “Si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso y me gustaría poder caminar con ella por la calle”, aseguró, dejando en claro que busca transitar, esta etapa, con naturalidad.

Después de atravesar un proceso emocional complejo, Vázquez se permitió reconocer cómo ha cambiado su estado de ánimo en los últimos meses. “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y, ahora, me estoy tratando de sentir bien”, confesó. A pesar de tratarse de un comienzo reciente, el vínculo con Fernández lo anima a mirar el presente con otra perspectiva. “Es algo muy de días, de que estás empezando con alguien, que estás conociendo en otro lugar”, indicó.

Al ser consultado por su exmujer, Gimena Accardi, el actor se expresó con respeto: “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime y, me animo a decirte, que nunca vas a escuchar a Gime hablando mal de mí”, aseveró; también, destacó que, ambos, tienen claridad sobre su historia en común y el momento actual que cada uno está viviendo.

Vázquez reconoció las dificultades de mantener la privacidad siendo una figura pública:.“La próxima relación mía quiero que sea para adentro; me van a ver un poco más aburrido, pero me cuesta mucho, porque, si abrís esa puerta, después es muy difícil cerrarla”, comentó, y, añadió: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada, pero tampoco puedo negar algo que estoy sintiendo”.

Sobre cómo definiría el lazo con Dai, fue claro: “No estamos de novios, estamos empezando algo; puede ser que sea un vínculo por un rato, como puede ser un vínculo fuerte; eso, lo dirá el tiempo, pero me siento muy bien y me da mucha felicidad”, dijo, mostrando apertura a lo que el futuro pueda traer, pero sin apresurarse a dar definiciones.

Además, Nico reflexionó sobre la mirada pública. “Es parte de un negocio, de un morbo y de algo feo”, manifestó, en referencia al tratamiento mediático que suelen recibir este tipo de historias.

Finalmente, el actor confesó que la conexión con su compañera no es nueva, aunque sí lo es el contexto. “Eso fue real hace un año, un año y medio; como esto es real, lo que nos pasa ahora, en otra circunstancia. Es la vida misma, no podés elegir qué te va a pasar”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral