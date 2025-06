Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado se realizará el II Congreso Nacional sobre “Falsas Denuncias“, un evento que busca concientizar y brindar herramientas para prevenir un flagelo que, según sus organizadores, ha crecido significativamente y afecta a diversas áreas de la sociedad, trascendiendo incluso las fronteras de Argentina.

Unas horas antes, este viernes 27, se realizó una conferencia de prensa para presentar la actividad que se realizará a las 16:30 en el primer piso del Hotel Patagonia, encabezada por la organizadora, la doctora Elba Soria, acompañada de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy. También estuvieron presentes el Dr. Pablo Ghisoni, el Dr. Víctor Donadello y Andrea Guacci.

El congreso, gratuito y abierto a todo el público, contará con la participación de otros tantos reconocidos disertantes, referentes en la lucha contra las falsas acusaciones. “Nuestro caso está absolutamente resuelto y por esa resolución decidí involucrarme en esta causa por la enorme cantidad de personas que se comunicaron con nosotros para saber cómo habíamos logrado resolver el caso”, dijo Guacci.

Andrea Guacci, una de las promotoras del proyecto de ley para tipificar como delito a las falsas denuncias. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Uno dice: ‘en la justicia se resuelve’, pero no, lamentablemente no”, dijo al tiempo que señaló: “Que se lleven adelante estas jornadas, que se hagan en el interior del país, ayuda a romper esta barrera del miedo y la vergüenza que existe para hablar de este tema, a enfrentarlo, a contar con la verdad sobre cómo podemos empezar a tomar conciencia y visibilización de las falsas denuncias por violencia de género”.

“Estas jornadas ayudan, dentro de nuestra experiencia, corta, larga, dolorosa, injusta, de pérdidas inconmensurables, brindar herramientas para que podamos enfrentar este crimen y para que podamos hablarlo sin censuras, con la verdad y tratar de encontrar un camino para que cada uno de nosotros podamos involucrarnos de manera consciente en esta causa”, manifestó Guacci.

Consultados por La Opinión Austral sobre el debate que genera el proyecto de ley de falsas denuncias, respecto de que podría generar que no se hagan denuncias sensibles en materia de género o de abuso o acoso sexual, por ejemplo, los disertantes tomaron la palabra para dar su posicionamiento.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Por supuesto que sentimos esa presión de algún sector del feminismo radicalizado, pero yo soy un fiel testigo y hoy no tengo a mi nieto por siete falsas denuncias”, afirmó Ramón Dupuy. “No me pueden negar la cantidad de falsas denuncias que hay y la cantidad de gente presa por esto”, subrayó.

En el caso de Guacci, afirmó que en su caso se sintió “totalmente desprotegida”, y agregó que el 9 de septiembre del 2022 “un grupo de 200 mujeres nos presentamos en el Ministerio de la Mujer para hablar de esto” y acotó: “La violencia existe, no lo puedo negar, soy una mujer de 48 años que ha vivido muchísimas situaciones, pero las falsas denuncias también existen”.

La Dra. Elba Soria, la organizadora de este II Congreso Nacional. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al respecto, subrayó que negar la existencia de las falsas denuncias es “negar que hay gente que miente, que daña, que lastiman, que buscan un beneficio personal detrás de la mentira y eso nadie me lo puede negar”, por lo tanto, “tampoco se puede negar la existencia de este delito”, sostuvo.

Luego de comentar que trabajó en el proyecto de ley de falsas denuncias junto a la senadora Carolina Losada, para tipificarlo como delito para los casos de violencia de género, expresó que “no se trata de desproteger a las verdaderas víctimas de violencia” porque “una falsa denuncia lo único que hace es quitarle el derecho a una verdadera víctima de ser protegida en la inmediatez y la urgencia de lo que está viviendo esa persona”.