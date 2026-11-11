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Con lágrimas en los ojos y las voces unidas en la canción “Alma misionera”, muchos jóvenes despidieron al papa León XIV mientras se retiraba del predio de Palermo. La escena reflejó la emoción que dejó el encuentro y el significado que tuvo para quienes llegaron desde distintos puntos del país.

La cobertura especial de La Opinión Austral, con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose desde Buenos Aires, siguió de cerca cada momento del encuentro y recogió las voces de quienes llegaron desde distintos puntos del país para escuchar al papa León XIV.

A través del móvil, algunos de los asistentes compartieron sus sensaciones tras la jornada y destacaron el mensaje del Pontífice, la importancia de la fe y la esperanza de construir una Argentina más unida.

“Espectacular, la verdad que muy lindo”, resumió uno de los jóvenes que llegó desde Zona Norte junto a sus amigos. Cuando le preguntaron qué fue lo que más disfrutó, respondió: “Todo, completo. Desde las canciones hasta los testimonios”.

El joven también valoró la gran convocatoria. “Fue muy emocionante. Impresionante la cantidad de jóvenes y familias que acompañaron. Ojalá que esto ayude al pueblo argentino y que el Papa no se olvide de nosotros y siga rezando, porque tanto tenemos que aprender todavía”, expresó.

Consultado sobre la importancia de la visita, consideró que el encuentro llegó en un momento en el que hacen falta espacios de unión. “Hay tanto individualismo y un país por momentos fraccionado. Me parece que está bueno un poco de unión y la fe es algo que cruza todas las fronteras”, reflexionó.

Los jóvenes destacaron el mensaje de esperanza de León XIV

Otro de los asistentes definió la experiencia como “súper emocionante” y eligió una palabra para resumir lo que le dejó la visita: esperanza. Contó que también había participado de la actividad del día anterior en el Cotolengo Don Orione y que fueron jornadas de mucha emoción.

“En una realidad que nos toca hace tiempo vivir como país, tan dura y tan difícil todos los días, estos días que vino nos dio mucha, mucha esperanza”, sostuvo. Además, destacó el sentimiento de comunidad que percibió entre los presentes y el deseo compartido de construir “un mundo mejor, un país mejor”.

En su testimonio, también habló del orgullo de ser argentino y de la calidez que, según consideró, caracteriza al país. “No me imagino ser otro país. Lo repetí mucho estos días porque siento que León en todo momento siente y sintió eso, y me enorgullece mucho como país”, afirmó.

Consideró que la visita era “totalmente necesaria” y vinculó la presencia de León XIV con la continuidad del legado de Francisco. “Muchos teníamos la incertidumbre de ver qué iba a pasar después de Francisco, que dejó la vara tan alta. Nos pone muy contentos a todos”, señaló. También remarcó que el Papa hizo presente en varias oportunidades la figura de su antecesor: “El legado que deja Francisco en la Iglesia y en Argentina sigue, y León también nos deja muy contentos”.

Por su parte, una joven integrante de Primerear, una asociación civil inspirada en Francisco, contó que llegó al encuentro junto a otros miembros de la organización para acompañar la jornada y escuchar al nuevo Pontífice.

Al referirse al mensaje que más la movilizó, destacó el llamado a incluir a quienes quedan al margen. “Nos invita a mirar a quienes quedan afuera, a pensar de qué manera concreta y sentida podemos nosotros como Iglesia recibir y acoger a aquellos que se sienten afuera, cuando en realidad siempre tienen un lugar y son los más privilegiados”, expresó.

Los jóvenes se fueron con la emoción de haber compartido el encuentro y de haber escuchado de cerca a León XIV. Para muchos, fue una experiencia que difícilmente olviden.