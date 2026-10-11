Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa León XIV anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones; el pontífice, de 71 años, explicó que, la lesió, fue descubierta durante controles médicos recientes y que se encuentra en una etapa muy temprana y bien localizada.

Los médicos recomendaron realizar una operación para retirar el nódulo y, el Papa, decidió seguir sus indicaciones; aunque todavía no se informó si la lesión es benigna o maligna, la Santa Sede confirmó que, la intervención, está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la internación podría extenderse, aproximadamente, una semana.

El anuncio también generó interrogantes sobre su agenda internacional, especialmente, por el viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre.

Qué dijo el papa León XIV sobre el nódulo que le encontraron en el pulmón

León XIV sorprendió a los fieles al compartir, personalmente, una noticia relacionada con su estado de salud; en su cuenta de “X”, reveló: “Recientemente, durante algunos controles médicos, los médicos me encontraron un nódulo localizado en el pulmón”.

A continuación, llevó tranquilidad al señalar que la lesión fue detectada de manera temprana y se encuentra bien delimitada.

Según explicó, después de evaluar los estudios, los profesionales consideraron conveniente realizar una intervención quirúrgica. “Los médicos consideran oportuno intervenir; siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para extirparlo”, manifestó.

El Papa confirmó que el procedimiento ya fue programado para los próximos días, aunque no precisó la fecha exacta.

Antes de concluir, agradeció el acompañamiento de los fieles y pidió que lo tengan presente en sus oraciones. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, expresó, ante las personas congregadas en el Vaticano.

Se trata de la primera vez que León XIV comunica públicamente un problema de salud de esta magnitud desde que fue elegido pontífice, el 8 de mayo de 2025.

Cuándo será operado el papa León XIV y cuánto tiempo permanecerá internado

Después del anuncio, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó información adicional sobre el procedimiento; según explicó, la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y los médicos prevén una internación de aproximadamente siete días.

La intervención está prevista en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, uno de los centros médicos de referencia de Italia y el establecimiento que cuenta con instalaciones destinadas a la atención de los pontífices.

Por el momento, el Vaticano no informó el día exacto de la cirugía ni dio detalles sobre la técnica que utilizarán los especialistas; tampoco se difundieron precisiones sobre el tamaño del nódulo o los resultados completos de los estudios realizados.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa de tejido que puede aparecer en uno de los pulmones y que suele detectarse mediante estudios por imágenes; su presencia no significa necesariamente que exista un cáncer.

En muchos casos, estos nódulos son benignos y pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciones anteriores u otras alteraciones del tejido pulmonar.

Sin embargo, algunas lesiones requieren estudios adicionales para determinar su naturaleza; entre los factores que los médicos consideran para evaluar un nódulo se encuentran su tamaño, forma, evolución y las características observadas en las imágenes, además de los antecedentes clínicos de cada paciente.

En el caso de León XIV, el Vaticano no informó que el nódulo sea cancerígeno ni confirmó un diagnóstico de malignid; eo que sí se conoce es que, los especialista,s detectaron la lesión en una etapa temprana y recomendaron retirarla mediante una operación.

La operación del Papa genera interrogantes sobre su próximo viaje a la Argentina

La intervención quirúrgica fue anunciada a pocas semanas de una visita internacional, especialmente, importante para América Latina; León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre, en una gira pastoral que incluirá encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles de los tres países.

Sin embargo, hasta el momento no se anunció una suspensión ni una modificación oficial del viaje; de hecho, durante el mismo encuentro en el que comunicó su situación médica, el Papa hizo referencia a su próxima visita a Perú.

Leé más notas de La Opinión Austral