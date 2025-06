Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Cámara de Diputados de la Nación convocaron formalmente a sesionar este miércoles, para tratar una serie de iniciativas pedidas desde la oposición. La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12:00.

En primer lugar del temario está el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Es decir, la prórroga de la moratoria previsional.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará cualquier tipo de la ley que apruebe para obligar al gobierno a un aumento a los jubilados. El funcionario del gabinete de Javier Milei argumentó que “no están los recursos para afrontar esos nuevos gastos”.

Sobre este punto, en declaraciones en Radio Rivadavia, afirmó: “¿De dónde van a salir los recursos para sostener el incremento? No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar. No es magia, si no están los recursos posibles no se pueden establecer los gastos”, dijo de manera categórica.

Incluso, aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, porque llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro”, y agregó que además será necesaria también “una reforma tributaria”.

Sobre este punto quien se expresó fue el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Al respecto, manifestó: “Basta de abandonar a nuestros viejos, esto ya lo vivimos en los 90, se trata de un modelo de transferencia de recursos desde los más vulnerables a los más ricos, defendamos nuestro presente para un futuro más justo. Defendamos a nuestros jubilados”, dijo en la red social Twitter.

Cabe destacar que desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.

El sitio El Parlamentario indicó que sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil– y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.

En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.