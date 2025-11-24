Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Grillo, el fotoperiodista de 35 años herido en marzo durante la represión de fuerzas de seguridad a una protesta de jubilados frente al Congreso, atraviesa una etapa de “muy buena evolución” tras haber sido sometido a su octava operación. Así lo confirmó su padre, Fabián Grillo, quien destacó que el joven “está mucho más animado y más despierto” luego de semanas de lenta recuperación.

En declaraciones al programa “Sin corbata” por Splendid AM 990, Fabián detalló que Pablo había sufrido un cuadro de hidrocefalia que afectaba su claridad para responder. “Tardaba en contestar, estaba lento, pero ya está hablando casi normal”, celebró.

Ocho intervenciones y un nuevo pronóstico médico

A lo largo de estos meses, Grillo fue intervenido quirúrgicamente en ocho oportunidades. La última operación fue clave: “Los médicos dijeron que salió bien. No tiene infección, los análisis dan bien, y hay que esperar la evolución neurológica”, explicó su padre.

El joven había resultado gravemente herido en la cabeza por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme durante la marcha del 12 de marzo. Su caso generó fuerte repercusión en medios, organizaciones de derechos humanos y sindicatos del ámbito de la comunicación.

Avances judiciales y un reclamo que no cesa

En el marco de la investigación, el cabo de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero fue procesado por la jueza federal María Servini. La magistrada le atribuyó el delito de abuso de armas agravado al comprobar que el uniformado disparó seis veces su pistola lanza gases en violación de los protocolos de uso de armas químicas.

Fabián Grillo insistió en que lo sucedido con su hijo fue “producto del protocolo que ellos llaman antipiquetes” y denunció que se trata de “una excusa, un argumento falaz, como si no hubiera derecho a protestar”. La familia ya presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y reparación.

Un festival para celebrar su vida y militancia

Mientras continúa la recuperación del fotoperiodista, organizaciones sociales, culturales y del ámbito del periodismo preparan un festival para la próxima semana. El encuentro tendrá como objetivo “celebrar la vida y la militancia” de Grillo, además de acompañar a su familia y exigir avances concretos en el proceso judicial.

El evento será también una instancia para poner en debate la violencia institucional y los límites del accionar de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas.

Una lucha que se mantiene en pie

La familia de Pablo Grillo y diversas organizaciones continúan reclamando que el caso marque un precedente contra el uso desmedido de la fuerza. Mientras tanto, la evolución del joven permite mirar el futuro con esperanza.

“Tenemos días buenos y días difíciles, pero hoy vemos un progreso enorme”, expresó su padre, que no baja los brazos y sigue pidiendo que la sociedad no olvide que “lo que pasó fue en el marco de un derecho fundamental: el derecho a protestar”.