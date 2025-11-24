Una divertida situación familiar se convirtió en furor en redes, cuando Valentino López decidió grabar a su mamá, Wanda Nara, en medio de un desafío que parecía inofensivo, pero terminó siendo una broma inolvidable.

En el video, el joven invitó a su madre a participar de un supuesto juego con una botella de agua; Wanda aceptó sin sospechas y, entre risas, se sentó en el lugar que su hijo le indicó; aunque la modelo no contaba con los elementos ideales para llevar adelante el truco, el niño encontró una simple solución, reemplazando el objeto faltante con una tapita.

Sin sospechar, Nara acompañó la ocurrencia con total confianza, e, indicó: “Yo confío en mi hijo”, mientras él le pedía que sostuviera la botella destapada; acto seguido, el joven le anticipó el supuesto truco: “Voy a poner la tapita adentro de la botella”, lo que generó desconcierto en la conductora.

En el conteo final, lejos de cumplir la promesa, Valentino aplastó la tapita en su mano, provocando que el agua salpicara por completo a Wanda; entre risas, ella solo alcanzó a reaccionar mientras alguien detrás de cámara remató la escena con un comentario contundente: “Era obvio”.

La inesperada candidata que Wanda Nara señaló como su sucesora en MasterChef

Wanda Nara volvió a convertirse en protagonista de MasterChef Celebrity (Telefe), pero, en esta oportunidad, no fue por un comentario filoso ni por un look llamativo, sino por una declaración inesperada sobre una de las figuras que compiten en la cocina.

La conductora sorprendió al revelar a quién imagina ocupando su lugar en un futuro, apuntando, directamente, a una posible “heredera televisiva”.

La escena ocurrió durante la devolución del plato de Sofía Gonet, quien se acercó al frente para escuchar la evaluación del jurado; antes de que comenzaran a hablar, Wanda quiso indagar en el detrás de escena y le lanzó una pregunta que dejó a todos expectantes: “¿Qué es lo que te saca tanto Reini?”, haciendo referencia al evidente nerviosismo que había mostrado mientras preparaba su cookie.

Sofía no tuvo problema en sincerarse ante las cámaras, y, definirse sin filtro: “Me vuelvo loca, enloquezco, pero enloquezco por todo, en cualquier ámbito de la vida, los vínculos, la plata, las amistades, problemas de familia…”.

Esa contestación, despertó la empatía de Wanda, quien decidió usar el momento para aconsejarla y, de paso, elegirla como una posible sucesora. “Empezá a organizarte, porque si yo tuviera que elegir a una de las chicas nuevas, como del momento, una sucesora, te veo mucho”, logrando que La Reini no pudiera contener su emoción, y, expresara: “Ya, con esto, ya gané”.

