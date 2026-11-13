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Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso obtuvieron el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Noticiero diurno por Siempre Noticias, el ciclo de Crónica TV. La dupla se impuso ante Otra mañana, de Antonio Laje (A24), y Tempraneros, conducido por Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN), en la 30.ª edición de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Tras recibir el reconocimiento, los periodistas dialogaron con La Opinión Austral, que realizó una cobertura especial del evento de la mano de Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose. Durante la entrevista, destacaron la responsabilidad y el compromiso con la información como pilares de su trabajo.

“Estamos muy felices. Es la coronación de un trabajo en conjunto y un placer compartirlo con él y con todo el equipo. Hemos trabajado mucho para esto, lo hicimos con conciencia y siempre pensando en nuestro público. Por eso, esto es para el público”, expresó Caruso.

Martín Fierro de Cable 2026: Germán “Pampa” Mónaco, periodista de Crónica TV, habló con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por su parte, Mónaco contó qué significó el premio y recordó a quienes lo acompañaron durante su trayectoria: “Pensé en todos los compañeros al subir al estrado y, sobre todo, en la familia, que viene bancando. Son veintipico de años laburando y llegó la recompensa. Yo les dije al principio que estar acá ya era algo genial, algo mejor, y se dio. Fue inesperado porque enfrente teníamos dos tanques, como el programa de Antonio Laje y los chicos de TN… Se dio, impensado. Yo no lo esperaba y ahora estoy chocho”.

Al referirse a los motivos que, a su entender, llevaron al equipo a obtener la distinción, Caruso señaló: “Creo que es la responsabilidad que asumimos y el compromiso. Los dos trabajamos seriamente y siempre con humildad, con el objetivo de visibilizar aquellas cosas que mucha gente no quiere ver o que tampoco se muestran. Nosotros lo hacemos”.

Mónaco, en tanto, hizo hincapié en el trabajo riguroso y en la importancia de contar con fuentes e información chequeada. “La televisión es un show, pero un show no significa exagerar ni mentir. Podés hacer un show televisivo con información. Cuando hablo de show, digo hacer algo atractivo, sobre todo con temas que a veces nos tocan de cerca, escabrosos y demás. Se trata de enganchar a la gente y creo que durante los últimos dos años lo hicimos”, concluyó.

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