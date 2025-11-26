En el tramo final de 2025, la compra de vehículos 0 km ingresa en su etapa más competitiva del año. La Opinión Austral dialogó con Débora, asesora de ventas de la reconocida concesionaria Autobhan Volkswagen, para conocer el detrás de escena de la campaña que promete revolucionar el patentamiento 2026 en la provincia de Santa Cruz.

La entrevista se realizó en el epicentro comercial automotriz de la capital santacruceña, donde los últimos grupos de financiación del año se preparan para habilitar el retiro de unidades con prioridad y condiciones inéditas.

Debora, asesora de ventas de Autobahn.

Débora explica que gran parte del fenómeno se debe a un nuevo esquema de acceso sin intermediarios bancarios, donde el financiamiento se realiza sin bancos, sin financieras de por medio y mediante carpetas exclusivas que se financian a tasa 0%.

“Muy buenos días a todos los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Estamos cerrando algunos grupos para comenzar a patentar a partir de enero y febrero de 2026. Le damos total prioridad a quienes se suscriban hoy para poder retirar en esas fechas, con beneficios exclusivos y con una carpeta especial a tasa cero, sin bancos ni financieras”, sostuvo.

Este sistema de carpetas exclusivas elimina costos adicionales y otorga previsibilidad, un atributo crítico para compradores que buscan asegurar su retiro de patente 2026 con anticipación.

Financiar hasta 45 millones solo con DNI: un diferencial para el vecino santacruceño

Uno de los puntos más consultados es la posibilidad de financiar entre 20 y 45 millones, un rango que cubre amplios segmentos de la población. Según la asesora, la promoción vigente requiere únicamente presentar el DNI, lo que habilita la suscripción inmediata si el sistema lo permite.

“Con tu DNI podés financiar hasta 45 millones. Si el sistema te habilita, ingresás a la financiación. Sabemos que al retirar la unidad hay una mínima integración inicial, pero hay vecinos que hoy pueden financiar incluso al 100%”, aseguró Débora.

El beneficio está diseñado para trabajadores, monotributistas y cualquier residente con recibo de ingresos formal. “Queremos que todos tengan la posibilidad de invertir en un vehículo 100% financiado y con patentamiento 2026 asegurado”, destacó.

La gama que lidera el mercado en Santa Cruz

Los modelos disponibles cubren toda la línea Volkswagen. Entre los más requeridos en la provincia, Débora subrayó la alta demanda por el nuevo Terra y T-Cross. “Los vecinos tienen la posibilidad de acceder a toda la gama. Entre los más consultados están el nuevo Volkswagen Terra y la moderna T-Cross, que hoy lideran la preferencia local”, indicó.

Además, recordó que la promoción incluye tanto vehículos utilitarios como sedanes y SUV, cubriendo un espectro de opciones globalmente atractivas para el mercado santacruceño.

Diseño moderno y espacioso: así es el Volkswagen Tera, el SUV compacto más accesible de la marca. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

4 lugares disponibles: exclusividad real para cerrar 2025 y patentar 2026

La campaña de cierre 2025 habilita solo 4 lugares para el cierre del último grupo de financiación del año. Estos cupos otorgan beneficios adicionales y exclusividad para iniciar el trámite de patente en 2026 bajo condiciones preferenciales.

“Quedan únicamente 4 lugares esta semana para el cierre del grupo y lograr el patentamiento 2026 con nosotros. Quien se suscriba hoy tiene la prioridad de retirar su 0 km en enero o febrero del próximo año, con beneficios especiales por integrarse en esos cupos”, remarcó Débora.

LA SUV Tera de Volkswagen ya está en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Canje, ahorros recuperados y vehículos usados como parte de pago

Desde Autobhan Volkswagen también habilitan integrar un vehículo usado como parte de pago, recuperar ahorros previos de suscripciones anteriores y reutilizarlos en la nueva financiación, reduciendo aún más el costo total.

“Si alguna vez tuviste financiación con nosotros, podés recuperar esos ahorros y sumarlos. También recibimos vehículos como parte de pago para hacer el proceso más accesible y económico. Queremos que el vecino de Santa Cruz sienta que puede llegar a su 0 km y patentar 2026 con respaldo real”, explicó.

Promociones imperdibles en la concesionaria oficial de Volkswagen. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

¿Dónde consultar y suscribirse?

La concesionaria opera en un punto estratégico de la ciudad, con horario amplio para facilitar consultas presenciales y coordinación de suscripciones. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en Paseo Los Arrieros 1892, Río Gallegos, o comunicarse mediante llamada o mensaje telefónico a la asesora. También se recordó que la atención se extiende en horario corrido de 9 a 19 para optimizar la experiencia del cliente. También, pueden contactarse por WhatsApp al 2966-700203.