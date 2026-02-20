La Libertad Avanza apuró el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado y avanzó con un dictamen exprés para convertir en ley uno de los proyectos centrales del gobierno de Javier Milei. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, coordinó con el titular de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, la convocatoria a un plenario para firmar el despacho con las modificaciones que introdujo Diputados.

El oficialismo apunta a sesionar el viernes 27 de febrero para dar sanción definitiva a la reforma y al Régimen Penal Juvenil, dos días antes de que el presidente inaugure el período de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Dictamen con cambios y presión política

Bullrich decidió eliminar el artículo 44, que regulaba un nuevo esquema de licencias por enfermedad con salarios reducidos, luego de la presión política y de la campaña que impulsó el PRO para revisar ese punto. La bancada oficialista corrigió ese apartado en el dictamen y descartó aceptar nuevas modificaciones.

Si el Senado introduce más cambios, el oficialismo anticipó que insistirá con el texto original y promoverá una derogación posterior del artículo cuestionado. La conducción libertaria no prevé abrir una negociación adicional sobre capítulos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral.

El proyecto introduce modificaciones profundas en el sistema de convenios colectivos, en la Ley de Asociaciones Sindicales y en el derecho de huelga en servicios públicos. Además, crea un fondo para financiar despidos, reduce indemnizaciones y establece un banco de horas que reemplaza el pago de horas extras.

La Cámara alta aprobó en general la iniciativa el 12 de febrero por 42 votos contra 30, con respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas. Ahora, la estrategia apunta a cerrar el trámite legislativo antes del inicio formal del año parlamentario.

Fuerte cruce en comisión

El debate en comisión expuso el clima de tensión. Durante el plenario que presidió Bullrich en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la senadora riojana Florencia López protagonizó un duro cruce con la jefa libertaria.

López cuestionó el rumbo del oficialismo y lanzó una advertencia sobre el desenlace político del Gobierno. Bullrich respondió y acusó a la legisladora de promover un discurso golpista. El intercambio reflejó la polarización que atraviesa el tratamiento de la Reforma Laboral y anticipó un debate caliente en el recinto.

El bloque de Unión por la Patria mantiene diferencias internas sobre la estrategia en comisiones, en medio de cuestionamientos al reparto de lugares y a la dinámica de invitaciones a expositores.

Doble sesión: Reforma Laboral y Régimen Penal Juvenil

Bullrich organizó una doble jornada legislativa. El jueves 26, el Senado tratará el Régimen Penal Juvenil y la reforma a la ley de glaciares. El viernes 27, el oficialismo buscará convertir en ley la Reforma Laboral.

El proyecto penal, que Diputados modificó respecto de la versión original, fija la edad de imputabilidad en 14 años y establece un máximo de 15 años de prisión. La iniciativa generó fuerte impacto durante el debate en comisiones, con testimonios de familiares de víctimas.

Bullrich defendió la necesidad de avanzar con la norma y sostuvo que el Estado debe garantizar que no haya impunidad. El oficialismo negocia con sectores dialoguistas para asegurar los votos necesarios en ambas sesiones.

Autoridades y clima político

Antes del tratamiento de los proyectos, el Senado celebrará la sesión preparatoria para definir autoridades. Hasta el momento, no se prevén cambios en los principales cargos.

La Casa Rosada sigue de cerca la estrategia parlamentaria. El Gobierno busca mostrar capacidad de gestión legislativa y cerrar la sanción de leyes clave antes del discurso presidencial del 1 de marzo.

Con la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil en agenda, el Senado enfrenta una semana decisiva que marcará el pulso político del inicio del año legislativo.