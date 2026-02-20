Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza logró este viernes el dictamen de mayoría para la Reforma Laboral en el Senado y confirmó que el proyecto se tratará en el recinto el próximo 27 de febrero. El oficialismo cumplió con un cronograma acelerado tras la aprobación en la Cámara de Diputados y se encamina a convertir en ley una de las iniciativas estructurales del gobierno de Javier Milei.

El plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda avaló el texto con el respaldo de bloques dialoguistas. De esta manera, el Senado quedó en condiciones reglamentarias de debatir la iniciativa dentro de siete días, en una sesión que se realizará al filo del cierre del período extraordinario.

El Gobierno ya asegura contar con los votos necesarios para la sanción definitiva y aspira a llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con la Reforma Laboral aprobada.

La votación se dará en un contexto de alta conflictividad política y sindical, luego del paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la iniciativa. Si La Libertad Avanza consolida el respaldo de sus aliados, el Gobierno convertirá en ley una de las reformas más ambiciosas de su agenda económica.

Qué cambia la Reforma Laboral

El proyecto introduce modificaciones en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales y en el esquema de indemnizaciones. También establece un Fondo de Asistencia Laboral, incorpora un banco de horas para la organización de la jornada y redefine aspectos vinculados al derecho de huelga en servicios públicos.

Durante el tratamiento en Diputados se eliminó el artículo 44, que regulaba un nuevo régimen de licencias por enfermedad con salarios reducidos, luego de fuertes cuestionamientos políticos y sindicales. Ese cambio quedó incorporado en el dictamen que firmó el Senado.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas impulsadas por la Casa Rosada para flexibilizar el mercado laboral, promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad.

Un plenario marcado por la tensión política

El debate en comisión expuso la fuerte polarización entre el oficialismo y Unión por la Patria. Desde la oposición denunciaron irregularidades en el procedimiento y advirtieron sobre una posible inconstitucionalidad de varios artículos.

La oposición cuestionó el tratamiento exprés.

El senador Jorge Capitanich planteó la “violación flagrante” del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y cuestionó el impacto de la norma en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También afirmó que la reforma introduce una modificación tributaria regresiva y que no garantiza la creación de empleo.

En la misma línea, otros legisladores opositores alertaron sobre la ampliación de la jornada laboral mediante el banco de horas y sobre la reducción de indemnizaciones.

La defensa del oficialismo

La presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, defendió el proceso parlamentario y rechazó las acusaciones de tratamiento irregular. Sostuvo que el proyecto ingresó en diciembre y que el oficialismo recibió aportes de organizaciones y sectores interesados antes de avanzar con el dictamen.

Bullrich afirmó que la reforma busca enfrentar el problema estructural de la informalidad laboral, que afecta a un alto porcentaje de trabajadores en la Argentina. “Ponemos sobre la mesa un problema que existe”, expresó durante el plenario.

Desde el bloque oficialista también respondieron a las críticas sobre la rapidez del trámite. El senador Agustín Monteverde rechazó las advertencias opositoras y defendió la celeridad del proceso. “Llegó rápido porque somos eficientes. Tenemos apuro por cambiar y erradicar la estructura de fracaso que hundió al país”, sostuvo.

Monteverde negó que la reforma elimine derechos laborales y calificó de “falsedades” los pronósticos sobre la desaparición de las horas extras. Aseguró que los senadores oficialistas leyeron el texto completo y respaldaron cada artículo.

Por su parte, el senador Francisco Paoltroni vinculó la necesidad de la reforma con la realidad productiva de provincias como Formosa. Señaló que el bajo nivel de empleo privado refleja un modelo que desalienta la inversión y defendió cambios estructurales para impulsar el desarrollo.