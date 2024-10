Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Paul McCartney se presentó este sábado en el estadio Más Monumental de River con un show de casi tres horas y con más de 30 temas que repasaron toda su carrera.

En su quinta visita a la Argentina y en el marco de su gira “Got Back Tour”, el exbeatle se manejó por el escenario sin problemas acompañado de una banda impresionante y deslumbró a los 70 mil espectadores de todas las edades: Es que Paul no tiene edad y se transmite de generación en generación.

“Estoy muy feliz de volver a verlos. Esta noche voy a tratar de hablar un poco de español, pero obvio en inglés”, anticipó McCartney y no falló. El diálogo con su público se mantuvo a lo largo de todo el espectáculo, al igual que sus gestos: algo que no perdió con el paso de los años.

Hey Jude, Black Bird, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be, fueron algunas de los temas que movilizaron a los fans.

El emocionante gesto de Paul McCartney con Argentina

Hacia el final del show, demostró una vez más su sensibilidad y respeto por Argentina y en un gesto que conmovió a miles y se volvió viral, el músico británico flameó la bandera argentina junto a la de la comunidad LGBTQ+, un símbolo de inclusión y diversidad que fue adoptado por el artista en todos sus conciertos.

En todos sus shows el artista sube además la bandera de su país, el Reino Unido al escenario, pero en esta oportunidad decidió no hacerlo en clara alusión al conflicto de las Islas Malvinas.

Este domingo volverá a repasa los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas.

