Paul McCartney se presentó este sábado en el estadio Más Monumental de River con un show de casi tres horas y con más de 30 temas que repasaron toda su carrera.

En su quinta visita a la Argentina y en el marco de su gira “Got Back Tour”, el exbeatle se manejó por el escenario sin problemas acompañado de una banda impresionante y deslumbró a los 70 mil espectadores de todas las edades: Es que Paul no tiene edad y se transmite de generación en generación.

“Estoy muy feliz de volver a verlos. Esta noche voy a tratar de hablar un poco de español, pero obvio en inglés”, anticipó McCartney y no falló. El diálogo con su público se mantuvo a lo largo de todo el espectáculo, al igual que sus gestos: algo que no perdió con el paso de los años.

McCartney está detrás de uno de los catálogos musicales más queridos con canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más.

Este domingo volverá a repasa los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas.

Cuándo son los próximo recitales de Paul McCartney en Argentina

El ex Beatle se presentará nuevamente en el estadio Monumental de River este domingo 6 de octubre, mientras que llegará al Estadio Kempes en Córdoba el 23 de octubre.

Cómo ver online y en vivo el recital de Paul McCartney en Argentina

La plataforma de streaming Flow transmitirá en directo el show de Paul McCartney en River del domingo 6 de octubre en River.

Así, los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo del “Got Back Tour”, desde las 21 a través del canal 605.

