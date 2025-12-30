Payarola, el abogado detenido por estafas, fue trasladado a la Unidad Carcelaria de Melchor Romero La Justicia lo imputa por diez hechos, entre ellos uno contra el futbolista Gonzalo Montiel, mientras siguen sumándose denuncias en su contra.

Nicolás Agustín Payarola, el mediático abogado que se encuentra detenido por presuntas estafas, fue trasladado este martes por la mañana a la Unidad Carcelaria de Melchor Romero.

Por orden de la UFI de Benavídez y del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, efectivos de la Comisaría Tigre 2da llevaron a cabo el traslado para que el imputado comience a cumplir la investigación en su contra bajo custodia penitenciaria.

Primero pasó por el área médica para la revisión clínica habitual y luego fue alojado en la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero, en La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Payarola permanece detenido con prisión preventiva en el marco de la causa por estafa, defraudación mediante administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito. Hasta el momento, se lo imputa por diez hechos, incluyendo uno contra el futbolista Gonzalo Montiel, mientras que la Justicia continúa recibiendo nuevas denuncias contra el exabogado de Wanda Nara.

Gonzalo Montiel denunció a su exabogado por estafa: le habría robado 700 mil dólares, incluyendo parte del premio del Mundial.

En el desarrollo de la investigación, la conductora declaró durante dos horas, detallando la relación con el acusado y explicando el contrato que Payarola mantenía con ella y otras dos letradas durante su separación de Mauro Icardi.

