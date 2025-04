Gonzalo Montiel denunció a su exabogado por estafa: le habría robado 700 mil dólares, incluyendo parte del premio del Mundial El campeón del mundo con la Selección Argentina acusó a Nicolás Payarola de haberlo engañado con maniobras fraudulentas que involucraron inversiones falsas, cheques retenidos y hasta el dinero otorgado por la AFA tras Qatar 2022.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, Gonzalo Montiel, presentó una grave denuncia judicial contra su exabogado, Nicolás Payarola, a quien acusa de haber perpetrado una estafa millonaria que incluyó maniobras fraudulentas, falsificación de documentos y administración infiel. El perjuicio económico supera los 700 mil dólares, incluyendo parte del premio que recibió tras consagrarse en el Mundial de Qatar 2022.

Según la presentación compartida por Infobae, Montiel y su familia confiaron en Payarola luego de que este fuera recomendado en marzo de 2023, cuando el futbolista enfrentaba una denuncia por abuso sexual. Aprovechando el contexto emocional y la falta de experiencia legal de la familia, el letrado se habría ganado su confianza con el objetivo de apropiarse del dinero del jugador, que actualmente juega en River Plate.

De la defensa legal a la estafa inmobiliaria

La denuncia relata cómo Payarola ofreció involucrarse en un emprendimiento inmobiliario que la familia Montiel planeaba desarrollar en Ezeiza, proponiendo utilizar su estudio, P&A Abogados. Bajo este acuerdo, la familia accedió a transferir sumas considerables, como un primer pago de 47 mil dólares y una entrega posterior de 200 mil dólares para la compra de un terreno, que nunca se concretó.

Más adelante, Payarola también los convenció de invertir 160 mil dólares en lo que describió como una operación financiera con “dólar MEP”, una maniobra que los denunciantes definieron como un engaño sin sentido. “Nos hizo creer que era una inversión inteligente, cuando en realidad era una forma de quedarse con el dinero”, afirmaron.

El escándalo del premio del Mundial

Uno de los episodios más resonantes de la denuncia tiene que ver con el cobro del premio otorgado por la AFA a los campeones del mundo. Montiel recibió 362.802.000 pesos (equivalente a 430 mil dólares aproximadamente en ese momento) y Payarola, en su rol de abogado, se habría quedado con 116.355.000 pesos (alrededor de 137 mil dólares), utilizando nuevamente la excusa de una inversión en dólar MEP.

Gonzalo Montiel con su familia festejando en Qatar

El resto del dinero fue salvado por la intervención de la familia, que logró retener cheques a tiempo. El accionar de Payarola empezó a despertar sospechas cuando no pudo justificar los avances del proyecto inmobiliario ni explicar el paradero de los fondos entregados.

El cuñado de Gonzalo, Brahim López —policía y estudiante de abogacía— comenzó a trabajar en el estudio de Payarola y fue clave para descubrir la trama fraudulenta. Detectó inconsistencias, maniobras sospechosas y falsificaciones de documentos, incluyendo la firma de Jacqueline Aguirre, hermana de Montiel.

Además de las irregularidades financieras, la familia denunció que Payarola confeccionó falsas certificaciones de ingresos con ayuda de un contador, Héctor Corgo, también implicado en la causa.

Otros antecedentes de Payarola

La denuncia presentada por los Montiel incluye antecedentes judiciales de Payarola en Tierra del Fuego, donde está acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas por estafar ancianos bajo la modalidad del “cuento del tío”.

Payarola tiene otra denuncia en su contra por una estafa con un monto similar al perjuicio sufrido por Montiel y con otros puntos en común, como el desconocimiento en cuestiones jurídicas de sus contratantes que habría sido aprovechado por el letrado. Se trata de una denuncia realizada por una mujer llamada María Ximena Braña, quien contrató a Payarola como abogado por problemas legales con su ex pareja matrimonial. En ese contexto, Braña terminó denunciando a Payarola por estafa, defraudación por administración infiel y la posible comisión de lavado de activos.

“El abogado Payarola me engañó a través de sus supuestos asesoramientos legales, administró cerca de 800 mil dólares, de los cuales no he podido recuperar aquel dinero. Todo ellos causándome un perjuicio irreparable a mi patrimonio”, denunció Braña en el escrito al que accedió este medio.

Un cambio de rumbo legal

Ante el cúmulo de irregularidades, Gonzalo Montiel dejó de contar con los servicios de Payarola entre fines de 2023 y principios de 2024. En su lugar, contrató a los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, quienes lograron su sobreseimiento en la causa por abuso y ahora representan a la familia en la causa por estafa.

La presentación judicial abarca nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales, respaldados por un extenso cuerpo probatorio que incluye documentación, contratos, comprobantes de transferencias y conversaciones de WhatsApp en las que el abogado promete —sin cumplir— devolver el dinero.