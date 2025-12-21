Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 2025 concluye con bajas pronunciadas de desembarcos en los puertos del país, gran parte de los descensos históricos que registró la pesca nacional obedecen al tardío inicio de la zafra del langostino en el Mar Argentino, generando una fuerte ausencia de actividad en las provincias con litoral marítimo, entre ellas Santa Cruz.

En este escenario, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina publicó los resultados que dejó la actividad pesquera de enero a noviembre del presente año y se indicó que hubo menos desembarcos en Santa Cruz (-17%), Río Negro (-8,0%) y Chubut (-0,5%) respecto al 2024.

El dato positivo es que en el promedio nacional, la actividad en los puertos de Argentina aumentaron un +0,3%, alcanzando un total de 768.855 toneladas.

Especies principales

El calamar illex creció un +34,3%, mientras que el langostino cayó un -20,6% y la merluza hubbsi bajó un -1,8%3.

A continuación el desglosado del movimiento portuario que generó el langostino: Mar del Plata: -28,9%; Bahía Blanca: -54,8%; Puerto Madryn: -32,9%; Camarones: -61,8%; Comodoro Rivadavia: -81,1%; Caleta Olivia/Paula: -52,6%; Puerto Deseado: -54,4%.

En tanto, este recurso generó movimiento en los puertos de San Antonio Este: 149,7%; San Antonio Oeste: 281,4% y Rawson: 11%.

Las estadpisticas elaborada por el empresariado nacional.

Se recuerda que la zafra nacional del langostino inició tardíamente en la primera semana de agosto pasado, luego que la parte empresaria y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) dejaran atrás el conflicto salarial que paralizó la producción por más de cuatro meses. A inicios de agosto, inicialmente 108 embarcaciones con unos 5 mil marineros motorizaron el trabajo en esta pesquería con fuerte impacto en las economías regionales.

Si bien el movimiento portuario trajo en aquél momento un gran alivio a las comunidades pesqueras de todo el país, el dato negativo es que las exportaciones de langostino sufrieron un gran revés. Según un informe del INDEC de agosto pasado, las ventas a los mercados internacionales registró un descenso del 66% de enero a agosto último. Se trata de menos producción, menos trabajo y menos generación de divisas para la economía nacional.

Desempeño por flota

Continuando con las estadísticas del 2025, “la flota fresquera (merluza común) bajó levemente un -0,2%”, de acuerdo al relevamiento empresario.

Asimismo, los “buques de altura cayeron un -3,6%, compensados por subas en la flota costera (+6,5%) y de rada (+5,8%)”.

Por su parte, la flota congeladora (langostino y merluza) registró una suba de 0,9%, impulsada por la flota potera (+38,9%). Sin embargo, los tangoneros sufrieron una caída del -46,4%.

Puerto Deseado, entre las terminales marítimas que mayor impacto sintió la baja del langostino. (FOTO: MAR Y PESCA)

Qué pasó en las provincias

Los desembarques provinciales -contabilizando todas las especies- registraron caídas en Río Negro: -8,0%; Chubut: -0,5% y Santa Cruz: -17,4%. Asimismo, las subas se dieron en los puertos de Buenos Aires (+6,2%) y Tierra del Fuego (+0,8%).

Los principales puertos tuvieron el siguiente desempeño: Mar del Plata aumentó un +7,9% y Rawson un +8,0%. Puerto Madryn cayó un -7,1%, Puerto Deseado descendió -15,4% y Caleta Olivia – 20,7%.

El desglosado marca los siguientes desembarcos: Buenos Aires: 403.102 tn (+6,2%); Chubut: 248.361 tn (-0,5%); Santa Cruz: 92.316 tn (-17,4%); Tierra del Fuego: 21.491 tn (+0,8%) y Río Negro: 3.585 tn (-8,0%).

Con la mirada puesta en el 2026, el empresariado, los gremios y el Gobierno Nacional dejó el compromiso de debatir las políticas necesarias para generar las condiciones necesarias para que la flota que se dedica a la pesca del langostino pueda salir a mar abierto son mayores contratiempos.