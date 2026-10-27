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Medios de Brasil difundieron que el senador brasileño y candidato presidencial derrotado ante Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del domingo 25 de octubre habría partido rumbo a Estados Unidos en un jet privado. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya abandonado el país, pese a la orden judicial que le impedía salir y exigía la entrega de sus pasaportes.

El portal Metrópoles informó este martes 27 de octubre que Flávio Bolsonaro se encontraba viajando hacia territorio estadounidense junto con su mujer y sus dos hijas, según datos aportados por personas cercanas a su familia. El medio indicó que el legislador estaba sin contacto desde la mañana, cuando envió un mensaje a Rogério Marinho, coordinador de su campaña, en el que afirmó que estaba “tranquilizando sus pensamientos”, sin responder si había salido de Brasil.

Por su parte, Infobae publicó que el senador habría cruzado la frontera hacia la provincia de Misiones para abordar un avión privado de la empresa Baires Fly SA con destino a Estados Unidos, desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. De acuerdo a esa información, la aeronave transportaría a cuatro pasajeros y cuatro tripulantes.

Sin embargo, la posible salida del país todavía no fue confirmada. El medio brasileño Aos Fatos señaló que la Policía Federal no encontró registros del paso de Bolsonaro por los puestos fronterizos habituales. Además, las autoridades argentinas negaron tener constancia de su ingreso.

El avión Gulfstream G400 de Baires Fly S.A. quedó retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú mientras se investigaba un posible traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

La orden judicial y las causas bajo investigación

La situación se produce luego de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ordenara que Bolsonaro permaneciera en el país y entregara sus pasaportes ordinario y diplomático. El plazo venció este martes, pero el legislador no presentó los documentos.

La medida se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal busca determinar si se utilizaron casas de apuestas y empresas vinculadas al letrado para movilizar fondos de origen ilícito. Ambos niegan las acusaciones.

Asimismo, Bolsonaro es investigado en el caso “Dark Horse”, relacionado con la financiación de una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La causa examina presuntas transferencias por aproximadamente 61 millones de reales que Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y actualmente encarcelado, habría realizado a pedido del senador.

Por el momento, la Policía Federal brasileña continúa verificando si el legislador abandonó el país. Mientras Metrópoles y otros medios lo ubican en un supuesto viaje a Estados Unidos, no hay confirmación oficial de que haya cruzado la frontera ni de que haya abordado el avión mencionado.

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