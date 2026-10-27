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Un avión privado que habría sido utilizado para trasladar a Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos quedó retenido en el Aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, luego de que surgieran dudas sobre la identidad de los pasajeros. Fuentes aeroportuarias indicaron que la aeronave habría intentado continuar su viaje bajo la modalidad de “vuelo sanitario”, una alternativa que quedó bajo sospecha tras conocerse la posible presencia del senador brasileño.

Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. De acuerdo a la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el avión despegó de Aeroparque el lunes a las 22:15 y aterrizó en la ciudad misionera a las 23:45. Tenía previsto partir durante la madrugada rumbo a EE.UU., pero permanecía en tierra mientras se realizaban “controles adicionales”.

El plan de vuelo contemplaba cuatro pasajeros, además de los dos pilotos y una tripulante de cabina. Sin embargo, las autoridades solicitaron informes complementarios antes de autorizar la salida, debido a inconsistencias vinculadas con la documentación de los viajeros.

El avión Gulfstream G400 de Baires Fly S.A. quedó retenido en el aeropuerto de Puerto Iguazú mientras se investigaba un posible traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

La hipótesis de un vuelo sanitario y los controles migratorios

Fuentes aeroportuarias señalaron que la aeronave habría intentado salir de Argentina bajo la modalidad de “vuelo sanitario”. Según explicaron, este tipo de operación contempla procedimientos migratorios diferentes, ya que no se realizan controles biométricos y se busca agilizar el traslado ante la presunta necesidad de atención médica.

El operativo para mantener el vuelo “bajo línea” —como se denomina a este tipo de maniobras— se habría frustrado cuando trascendió que uno de los pasajeros podía ser Flávio Bolsonaro.

Antes del mediodía de este martes, la Dirección Nacional de Migraciones informó que no tenía registros del ingreso del dirigente brasileño a la Argentina. Otras fuentes consultadas por NA señalaron igualmente que, hasta ese momento, no figuraba su entrada por ninguno de los pasos fronterizos entre ambos países.

Después de la cancelación del plan de vuelo original, el avión quedó en un sector del aeropuerto misionero a la espera de una resolución que determine si puede retomar su recorrido o regresar a Buenos Aires.

La investigación en Brasil y la situación judicial del senador

La Policía Federal brasileña investiga si Flávio Bolsonaro, actual senador del Partido Liberal y excandidato presidencial, intentó viajar a Estados Unidos pese a una restricción judicial que le impediría abandonar Brasil.

Según publicó el diario O Globo, el legislador es investigado por presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas. La causa analiza posibles vínculos financieros con el abogado Willer Tomaz, a partir de cuentas compartidas y registros de viajes.

A su vez, el expediente indaga en la presunta obtención de fondos provenientes del exbanquero Daniel Vorcaro para financiar una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. La investigación fue instruida por el juez André Mendonça, mientras que el magistrado Alexandre de Moraes habría dispuesto la retención de los pasaportes del senador y la prohibición de salir del país.

Este martes, una fuente policial precisó que tanto el pasaporte diplomático como el ordinario de Flávio Bolsonaro habían sido cancelados porque el legislador no entregó los documentos dentro del plazo establecido por la Justicia brasileña.

No obstante, su par y coordinador general de la campaña presidencial, Rogério Marinho, negó que el senador hubiera abandonado Brasil. En declaraciones al medio Metrópoles, sostuvo: “Eso no sucedió”. También rechazó que le hubieran retirado el pasaporte.

Por su parte, Flávio Bolsonaro había manifestado en las últimas horas que se presentaría ante Alexandre de Moraes para entregar su documentación y defenderse de lo que calificó como “una infamia” destinada a “intimidarme”. Hasta el momento, no se había confirmado el paradero exacto del senador ni existía un registro formal de su salida de Brasil. La posible utilización del vuelo privado permanece bajo investigación.

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