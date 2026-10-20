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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó este martes 20 de octubre la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en la ciudad de Neuquén, donde destacó el potencial energético del país y el vínculo entre ambos gobiernos. Durante su exposición en el Centro de Convenciones Domuyo, el diplomático afirmó que su país continuará respaldando a la Argentina si mantiene el actual rumbo político: “Estados Unidos seguirá apoyando a la Argentina si va hacia la derecha, no hacia la izquierda”.

La actividad se desarrolló en el marco del Energy Trade Mission Summit, organizado por la Cámara de Comercio Argentina Texas. Lamelas fue el principal orador del encuentro, en el que también participaron el viceministro de Energía de la Nación, Daniel González, y el CEO de YPF, Horacio Marín.

El respaldo de Estados Unidos y el financiamiento

Durante su discurso, Lamelas aseguró que la administración estadounidense está dispuesta a sostener el apoyo financiero a la Argentina, aunque vinculó esa continuidad con el resultado del proceso político y electoral. En ese sentido, señaló que su país busca acompañar al gobierno de Javier Milei más allá de 2027, siempre que se mantenga el rumbo actual.

Lamelas aseguró que la administración estadounidense está dispuesta a sostener el apoyo financiero a la Argentina, aunque vinculó esa continuidad con el resultado del proceso político y electoral.

“Estamos listos para seguir impulsando el financiamiento de Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando, hacia adelante y nunca hacia atrás”, expresó el embajador. Luego explicó que esa fecha está relacionada con las elecciones previstas para ese año: “Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección, y nosotros estamos apoyando a este gobierno, y esa plata va a estar lista hasta 2027, y vamos a ver lo que pasa después”.

El representante estadounidense fue más explícito al referirse a la orientación política que espera de la Argentina. “Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Javier Milei y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto: el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, sostuvo.

Lamelas afirmó que el respaldo no se limita a declaraciones y anticipó una cifra de US$ 20.000 millones antes de fines de 2027.

En cuanto a los recursos comprometidos, Lamelas afirmó que el respaldo no se limita a declaraciones y anticipó una cifra de US$ 20.000 millones antes de fines de 2027. “Van a haber US$ 20 mil millones antes del final de 2027. Estas son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de la Argentina que se van a hacer realidad”, manifestó.

El embajador también mencionó el financiamiento de US$ 7.000 millones a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, de los cuales, según indicó, US$ 6.000 millones estarían destinados a YPF. “De esos US$ 7 mil millones, 6 mil millones son para mi amigo aquí, Horacio Marín”, afirmó ante el titular de la petrolera, y anticipó que podrían anunciarse nuevos fondos.

Vaca Muerta y el vínculo con Texas

En su intervención, Peter Lamelas destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los principales motores de la economía argentina y valoró las condiciones para la inversión en el sector energético. También remarcó la relación entre Neuquén y Texas, dos regiones vinculadas por la producción de hidrocarburos, la innovación y el desarrollo de infraestructura.

Lamelas (en el centro) junto al presidente de YPF, Horacio Marín (derecha de la foto).

“La energía está aquí, abajo de esta tierra, pero la verdadera fuerza para transformar a Argentina está acá, con ustedes”, señaló. Y agregó: “Hay una conexión natural entre Texas y Neuquén. Energía, espíritu pionero, innovación privada y resultados concretos”.

El diplomático también elogió al gobernador Rolando Figueroa, a quien consideró una figura central para el crecimiento de la actividad petrolera en la provincia. “Él es una persona clave, que atrajo capital a la provincia de Neuquén. Logró acuerdos con sindicatos petroleros y comunidades locales. Creó el programa Invierta en Neuquén y ha viajado por el mundo para promover Vaca Muerta”, afirmó.

La Flecha de Plata de Fangio llegó a la AOG Patagonia 2026. Peter Lamelas se fotografió con el vehículo.

En sus declaraciones, el embajador sostuvo que Estados Unidos busca acompañar la transformación energética argentina mediante el financiamiento y el desarrollo de proyectos estratégicos. En ese marco, mencionó iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura para conectar yacimientos y minas con el Atlántico, además de respaldar el proyecto Argentina LNG y posicionar al país como proveedor de energía y minerales críticos.

La visita a la exposición energética

Antes y después de sus actividades institucionales, Lamelas recorrió los stands de la AOG Patagonia 2026 y mantuvo un encuentro con el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón. Durante la recorrida visitó los espacios de empresas como YPF, Pan American Energy, Chevron y Halliburton.

Uno de los puntos en los que se detuvo fue el stand de Duralitte, donde se exhibe el histórico Mercedes-Benz W196R, conocido como “Flecha de Plata”, el automóvil con el que compitió el piloto argentino Juan Manuel Fangio.

Lamelas recorrió los stands de la AOG Patagonia 2026.

A través de sus redes sociales, el embajador destacó los resultados de la actividad energética argentina y consideró que Vaca Muerta constituye un factor clave para el crecimiento económico del país.

“Vaca Muerta es el motor del éxito económico del país. Argentina puso reglas de juego claras y hoy tiene una producción récord de aproximadamente un millón de barriles diarios y un superávit comercial energético que asombra al mundo entero”, escribió.

En el mismo mensaje, reiteró el respaldo de Washington al desarrollo del sector y mencionó el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa orientada a modernizar la infraestructura que conecta los pozos y las minas con el océano Atlántico. También destacó el objetivo de impulsar Argentina LNG y fortalecer la posición del país como proveedor internacional de energía y minerales críticos.

Por último, Lamelas reconoció el trabajo de la Cámara de Comercio Argentina Texas para consolidar la relación bilateral y remarcó la importancia de profundizar los vínculos comerciales y energéticos entre ambos países.