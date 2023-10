Este sábado, hubo una nueva emisión de “PH, Podemos Hablar” (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, y estuvieron presentes: Fernán Mirás (actor y director), Bebe Contepomi (periodista y escritor), Momi Giardina, Dani “La Chepi” y Nacha Guevara (actrices y comediantes). La última invitada mencionada reveló preocupantes detalles sobre la salud del músico Charly Garcia.

Las fuertes declaraciones que hizo Nacha Guevara sobre Charly García en “PH, Podemos Hablar”

En marzo del año 2000, García fue noticia cuando se lanzó de un noveno piso. En ese momento, Contepomi se encontraba con él y recordó el doloroso episodio. Ante esto, Nacha tomó la palabra y confesó que el artista, actualmente, “ya no es la persona que solía ser”.

“Lo adoro. Es un ser… es un genio. Un músico extraordinario, muy formado y con una cabeza muy libre. Por eso extraño a ese Charly“, aseguró y, continuó: “Ya sé que era destructivo, pero era él. Ahora lo veo como un autómata, como un robot, ¿dónde está cuando lo miro a los ojos?”.

Luego, agregó: “Él a mí me llama “Clotilde”, que es mi nombre verdadero. Entonces, cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, pero en el momento que me pudo “enfocar” me lo dijo”. Además, confesó: “Yo no quiero ver ese Charly y no sé si es bueno “empujar” a alguien a vivir de esa manera”.

Para concluir, expresó: “Hay que dejar a ciertas personas, sobre todo, a gente como él, que cumplan su destino. Si quiere, que se vuelva a tirar de la ventana, pero que sea él. Ahora no lo es. No es feliz. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Está drogado. Antes, por lo menos, tenía sus momentos adorables, sus locuras, componía y cantaba. Ahora está muerto en vida”.

PH, No Podemos Hablar: ¿De qué se trata?

Kusnetzoff ya había confirmado una nueva temática. “Este programa que se llama “Podemos Hablar”, ahora va a tener una parte que se llame “no podemos hablar”.

Y, explicó: “Cada uno de los invitados se va a sentar frente a frente y solo se van a mirar a los ojos, sin emitir sonido”.

