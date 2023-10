En un nuevo programa de “Got Talent Argentina” (Telefe), los jueces, Florencia Peña (actriz), La Joaqui, Abel Pintos (cantantes) y Emir Abdul (bailarín), quedaron atónitos cuando se presentó el participante Valentín Jesús Ávila, de 13 años, y tocó el acordeón.

La sorprendente performance de Valentín Jesús Ávila en Got Talent Argentina

Antes de comenzar, el joven confesó que “quiere llevar la música de acordeón por todo el país”.

El primero en dar la devolución fue Emir, quien expresó: “Es hermoso que una persona sea tan pequeña y ya sepa lo que quiere hacer con su vida, pero, aún, es más gratificante ver la pasión con la que tocas”.

Luego, La Joaqui añadió: “Sos un increíble músico y el dominio del instrumento es espectacular. La mejor parte fue cuando dijiste que “querías recorrer tu país, no el mundo”.

Ante esto, Abel dijo: “Ojalá que puedas seguir conociendo el instrumento con los años, sería un regalo hermoso para todos”.

Para concluir, Florencia sostuvo: “Responsabilidad es llevar este don al máximo potencial posible, porque el mundo está lleno de artistas. Hay buenos, muy buenos y extraordinarios. Yo siento que vos tenés el don para ser extraordinario y, por favor, no dejes de estudiar. No importa si es con este instrumento u otro, claramente, la música es tu camino”.

La Joaqui volvió a presionar el botón dorado en Got Talent Argentina

La Joaqui quedó impactada cuando la participante Chloe Edgecomb interpretó el tema “House of the Rising Sun” de la banda “The Animals”. Su performance hizo que la cantante le pregunte a los demás jurados “qué les parecía” y todos dieron una contestación positiva. Ante esto, no dudó en presionar el botón dorado.

La joven comenzó a cantar y deslumbró con su voz. Tanto los jueces como el público quedaron sorprendidos.

Una vez que terminó, lo único que se escucho en el estudio fueron aplausos. Por este motivo, La Joaqui le preguntó a sus compañeros: “¿No les pareció increíble?”. Peña, Pintos y Abdul expresaron que “sí”.

Entonces, la artista, sin dudarlo, apretó el botón dorado. Esto quiere decir que Chloe pasó directo a la semifinal del concurso de talentos conducido por Lizy Tagliani.

Hay que tener en cuenta que cada juez solo puede presionar el “pase” dorado dos veces y, en otra oportunidad, la cantante ya lo había hecho. Esto significa que no podrá volver a tocarlo.

Leé más notas de La Opinión Austral