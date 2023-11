Hubo una nueva emisión de “PH, Podemos Hablar” (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, y estuvieron presentes: Georgina Barbarossa (periodista), Luciano Pereyra (cantante), Jorgelina Aruzzi (actriz), Jesús Mosquera (jugador de fútbol) y Luli Fernández (modelo). En un momento, Andy le pidió a Luli y a Luciano que “pasaran al frente así se hacían, mutuamente, una pregunta”. A raíz de esto, ella le consultó sobre “los rumores de romance con el periodista Alejandro Fantino” y el artista hizo unas sorprendentes revelaciones.

Los impactantes dichos de Luciano Pereyra sobre Alejandro Fantino en “PH, Podemos Hablar”

Fernández, le dijo a Pereyra: “¿Te condicionó mucho o te angustió o, quizás, no te generó ningún tipo de sentimientos, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”. Ante esto, él confesó: “Absolutamente nada. No es más que un rumor. Entonces, perder el tiempo en rumores no suma”.

Y, continuó: “Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida, sobre todas las cosas”. Además, expresó: “También, creo que se generan esos rumores por no andar mostrando la vida privada. No me interesa mostrarla”.

Luego de estos dichos, la modelo volvió a indagar. “¿Sentís que alguien te cobró algo (con ese rumor) por no haber querido mostrar o compartir tu vida?”, le consultó. Para cerrar con el tema, Luciano respondió: “No lo tendría que responder yo. Tampoco, me interesa. Para nada”.

