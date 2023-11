Anteriormente, la artista Tini Stoessel dio un recital en Barcelona y confesó que “tenía ataques de pánico”. “Hace tres semanas, me era muy lejano poder volver a subir a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá, es un gran logro. Gracias a ustedes por todo el amor que me brindan”, le dijo a su público. Ahora, en una entrevista para “Telemundo Entretenimiento”, se volvió a referir a su salud mental y dio más detalles sobre el difícil momento que pasó.

¿Qué dijo Tini Stoessel sobre su salud mental?

Tini, expresó: “Cuando decidí hacer la gira por España y Estados Unidos, también, tome la decisión de suspender un montón de cosas, porque necesitaba salir del pozo en el que estaba viviendo. Cuando me doy cuenta que, claramente, no me encontraba bien, le puse nombre a lo que me estaba pasando. Hubo profesionales ayudándome… Este año toqué fondo en muchos aspectos de mi vida”.

Y, continuó: “Pasé por una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico… Fue un proceso difícil. Cuando le puse nombre a lo que me estaba pasando, lo entendí y lo pude verbalizar.”

En este sentido, aseguró: “Sigo sanando, pero me ayudo poder convertirlo en música y ver cómo en las canciones voy contando cada cosa que me pasó hace mucho y poco tiempo. Creo que es especial saber que la gente lo va a escuchar y, quizás, entiendan de lo que hablo”.

Leé más notas de La Opinión Austral