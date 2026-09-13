Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una pintada encontrada en los sanitarios de una escuela de Rawson, San Juan, generó preocupación entre las autoridades educativas y activó la intervención de la Justicia. El mensaje, atribuido de manera anónima a una menor, alertaba sobre un posible caso de abuso sexual infantil y pedía ayuda.

El episodio ocurrió en la escuela Carlos María del Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián. La inscripción incluía una referencia al supuesto embarazo de una niña de 10 años y señalaba a un tío como presunto autor de la situación denunciada.

Según pudo establecerse, el mensaje encontrado en uno de los sanitarios expresaba: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”. La frase estaba acompañada por el dibujo de un rostro con gesto de tristeza.

La gravedad del contenido llevó a las autoridades de la institución a comunicar inmediatamente el hecho a los tribunales, para que se pudiera determinar si la inscripción correspondía efectivamente a una menor y establecer las circunstancias detrás de la denuncia.

Aunque posteriormente el escrito fue eliminado de la pared por disposición de autoridades de la cartera educativa provincial, su existencia pudo ser corroborada mediante registros fotográficos y testimonios del personal escolar.

La eliminación de la inscripción generó cuestionamientos debido a la posibilidad de que la pared pudiera constituir evidencia material para la investigación. Sin embargo, la Justicia pudo avanzar a partir de los registros disponibles y de las declaraciones recogidas en la institución.

Intervino la fiscalía especializada en abusos

Tras tomar conocimiento del caso, el fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Efectivos policiales y peritos judiciales se presentaron en el establecimiento educativo para realizar un relevamiento del lugar, entrevistar a directivos y docentes y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Uno de los principales objetivos de la investigación fue determinar quién realizó la inscripción y establecer si detrás del mensaje se encontraba efectivamente una niña en situación de vulnerabilidad.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió al caso durante una rueda de prensa y confirmó que la niña involucrada ya fue localizada.

La funcionaria destacó la intervención de los equipos técnicos y de la fiscalía especializada, y remarcó la importancia de contar con organismos capaces de acompañar a las escuelas cuando deben afrontar situaciones que exceden el ámbito estrictamente pedagógico.

Fuentes también señaló que continúan trabajando equipos interdisciplinarios dentro de la institución, con el objetivo de brindar asistencia y contención al alumnado y al entorno directo de la menor.

La investigación judicial busca determinar ahora las circunstancias concretas detrás del mensaje encontrado en la escuela y establecer responsabilidades, en caso de que se confirme la denuncia.