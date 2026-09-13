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Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1. El argentino realizó una gran clasificación en el debut del Madring y consiguió el noveno puesto para el Gran Premio de Madrid, asegurándose un lugar entre los diez primeros de la grilla de partida.

El piloto de Alpine avanzó hasta la Q3, algo que no pudo conseguir su compañero de equipo, Pierre Gasly, y volvió a demostrar que el A526 puede competir por posiciones importantes cuando consigue extraer todo su potencial. Para Colapinto fue su séptima Q3 en la Fórmula 1 y la cuarta de la temporada.

Además, el argentino volvió a superar a Gasly en una clasificación. El francés quedó eliminado en la Q2 y partirá desde el puesto 14, mientras que Colapinto tendrá la posibilidad de luchar por puntos desde la novena posición.

Colapinto avanzó con autoridad hasta la Q3

En la Q1, Colapinto comenzó con un tiempo de 1:34.602, registro que inicialmente lo ubicó noveno. El argentino quedó casi tres décimas por delante de Gasly, quien había marcado el mismo tiempo, aunque finalmente terminó 12° en esa primera tanda.

La sorpresa fue Liam Lawson, reemplazante de Isack Hadjar en Red Bull, quien terminó la Q1 en lo más alto con 1:34.350. Max Verstappen quedó segundo, a apenas 65 milésimas, seguido por las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc y los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell.

Los dos Alpine lograron avanzar a la Q2. Allí, Colapinto mejoró su registro hasta 1:33.963, mientras que Gasly bajó a 1:34.246.

La pelea por ingresar entre los diez mejores se concentraba principalmente entre Alpine, Racing Bulls y Audi. En cambio, Williams, Haas, Aston Martin y Cadillac quedaron más comprometidos.

Entre los eliminados aparecieron los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, ante la decepción del público local. También quedaron afuera Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Oliver Bearman, quien no pudo continuar después de su accidente.

El gran golpe de Colapinto llegó en la Q2

La Q2 fue el momento clave para el argentino. Los dos Alpine salieron inicialmente a pista, completaron algunas vueltas y regresaron a boxes para esperar el momento indicado para realizar su intento definitivo.

Con tres minutos por delante, Colapinto y Gasly volvieron a salir. El francés necesitaba mejorar su registro y finalmente marcó 1:33.753, resultado que no le alcanzó para avanzar.

Colapinto, en cambio, dio el gran salto de la sesión. El argentino marcó 1:33.038, siete décimas más rápido que Gasly, y se ubicó octavo en la Q2 para conseguir nuevamente el pasaje a la lucha por la pole.

De esta manera, Colapinto se metió entre los diez mejores en el primer Gran Premio disputado en el Madring, un circuito nuevo, angosto y con los muros muy cerca, donde cualquier error puede resultar determinante.

El mejor tiempo de la Q2 quedó en manos de Verstappen, con 1:32.431.

Colapinto terminó noveno en la Q3

En la Q3, Colapinto volvió a estar entre los protagonistas de la clasificación. Todos los pilotos salieron a pista durante los primeros minutos, con la excepción de Oscar Piastri.

En su primer intento, el argentino registró 1:33.389 y se colocó noveno, apenas por delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

La referencia inicial fue Lewis Hamilton, quien sorprendió con un tiempo de 1:32.079 para colocarse momentáneamente en lo más alto.

Para el intento definitivo, Colapinto utilizó neumáticos blandos nuevos. Si bien no pudo mejorar su posición, consiguió mantener el noveno puesto, una ubicación de enorme importancia de cara a la carrera.

El Madring tiene 5,4 kilómetros y 22 curvas, con características propias de un circuito urbano, sectores muy angostos y pocas oportunidades claras de sobrepaso. Por eso, largar dentro del Top 10 puede ser determinante para las aspiraciones del piloto argentino de sumar puntos.

Lando Norris consiguió la primera pole del Madring

La gran sorpresa de la clasificación fue Lando Norris. El piloto de McLaren consiguió la primera pole position de la historia del Madring con un tiempo de 1:31.824.

Norris superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli, quien partirá segundo con Mercedes. Max Verstappen largará tercero y Lewis Hamilton completará la segunda fila desde el cuarto puesto.

Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto y Arvid Lindblad completarán las primeras cinco filas.

Así largarán el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1

Lando Norris — McLaren Kimi Antonelli — Mercedes Max Verstappen — Red Bull Lewis Hamilton — Ferrari Charles Leclerc — Ferrari George Russell — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Liam Lawson — Red Bull Franco Colapinto — Alpine Arvid Lindblad — Racing Bulls Nico Hülkenberg — Audi Gabriel Bortoleto — Audi Esteban Ocon — Haas Pierre Gasly — Alpine Yuki Tsunoda — Racing Bulls Alex Albon — Williams Carlos Sainz — Williams Fernando Alonso — Aston Martin Sergio Pérez — Cadillac Valtteri Bottas — Cadillac Oliver Bearman — Haas Lance Stroll — Aston Martin

¿A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Madrid?

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 comenzará este domingo a las 10.00, hora de Argentina.

EN VIVO: cómo ver el GP de Italia por TV y ONLINE

La carrera podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium. Colapinto partirá desde el noveno lugar y buscará aprovechar una posición privilegiada en un circuito donde adelantar puede resultar especialmente complicado.

Con una clasificación que volvió a mostrar su capacidad para extraer el máximo rendimiento del Alpine, el argentino afrontará el desafío de convertir ese noveno puesto de partida en puntos para el campeonato de Fórmula 1.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

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Pelota Libre ¿Cómo funciona?

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RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

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Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

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¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

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¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

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Promiedos: ¿Cómo funciona?

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