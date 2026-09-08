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Los resultados de las evaluaciones PISA 2025 volvieron a poner el foco sobre el nivel de los aprendizajes de los estudiantes argentinos. Frente a los datos difundidos, el Gobierno nacional sostuvo que el desempeño refleja el recorrido educativo de los alumnos durante los últimos 12 años y atribuyó el retroceso a las políticas implementadas por gestiones anteriores.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, señaló que la evaluación muestra una situación crítica en los aprendizajes de Matemática, Lectura y Ciencias. Al mismo tiempo, remarcó que los resultados argentinos se enmarcan en una tendencia internacional de estancamiento y descenso.

Según la interpretación oficial, la edición 2025 de PISA permite observar el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013, debido a la edad de los estudiantes evaluados. Desde el Gobierno consideraron que los resultados constituyen un diagnóstico sobre el estado del sistema educativo que recibió la actual gestión.

Asimismo, desde la Secretaría de Educación remarcaron que la Argentina parte de un nivel de desempeño que ya era bajo y que, sobre esa base, se produjo una nueva caída.

El Gobierno sostuvo que esta situación responde a una “cultura educativa instaurada durante años” y apuntó contra las administraciones kirchneristas por el deterioro del sistema. La acusación forma parte de la lectura política que realizó el Ministerio de Capital Humano tras conocerse los resultados.

A nivel internacional, la OCDE también registró una caída generalizada. De acuerdo con el análisis oficial, los resultados de 2025 son los más bajos desde el inicio del programa PISA, en el año 2000.

Lectura, el área con mayor caída global

Uno de los principales retrocesos se produjo en Lectura, particularmente en las habilidades de mayor complejidad.

El Gobierno destacó que la OCDE identificó un fenómeno denominado “lectores apresurados”, referido a estudiantes que responden rápidamente pero de manera incorrecta. Esta conducta prácticamente se duplicó entre 2018 y 2025.

Además, el informe internacional señala que los países que registraron mayores caídas en Lectura también presentaron retrocesos en Matemática y Ciencias.

Para el Gobierno argentino, sin embargo, la tendencia internacional no alcanza para explicar por sí sola la magnitud del deterioro registrado en el país.

Las políticas que impulsa el Gobierno

Frente a este escenario, el Ministerio de Capital Humano destacó dos políticas educativas de alcance federal que, según indicó, se implementan desde el inicio de la gestión: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

El Plan Nacional de Alfabetización busca fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y garantizar que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad.

En tanto, el Plan Nacional de Matemática apunta a reforzar las capacidades numéricas de los alumnos en todo el país, con el objetivo de evitar que los estudiantes queden rezagados.

Desde el Gobierno plantearon que estas iniciativas forman parte de una estrategia de transformación estructural del sistema educativo, con prioridad en los aprendizajes fundamentales.

Qué evaluó PISA 2025 en Argentina

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es una evaluación internacional que se realiza cada tres años y mide los conocimientos y habilidades de studiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias.

En la edición 2025 participaron 91 países. En la Argentina fueron evaluadas 413 escuelas y alrededor de 11.200 estudiantes.