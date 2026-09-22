Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un choque este martes a la madrugada en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. Según precisó su abogado, el músico se encuentra en buen estado de salud.

El hecho ocurrió en una estación ubicada sobre la avenida San Martín al 2400. De acuerdo con la denuncia realizada por un hombre de 24 años, que conducía un Peugeot 208, un Volkswagen Bora realizó una maniobra marcha atrás e impactó contra su vehículo mientras se retiraba del lugar.

El choque provocó daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante del Peugeot. El conductor señaló que identificó al cantante cuando le solicitó sus datos, aunque Álvarez se retiró sin entregar documentación personal ni del automóvil.

Ante esta situación, desde la comisaría consultaron mediante el sistema el dominio del Volkswagen Bora. El vehículo figuraba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como “Pity Álvarez”. Su abogado, Sebastián Quejeiro, confirmó a Noticias Argentinas que había tomado el automóvil durante la madrugada sin avisar.

Cristian “Pity” Álvarez atraviesa un juicio oral y público por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Foto: Agencia NA (Daniel Vides).

El choque quedó registrado por una cámara

Una cámara de seguridad de la estación de servicio captó el momento del impacto y la posterior salida del lugar. En las imágenes se observa al Volkswagen Bora conducido por Álvarez dando marcha atrás y chocando contra un Peugeot 208 blanco que ingresaba al establecimiento para cargar combustible.

Por el hecho intervino la Unidad Flagrancia Norte. No se registraron personas heridas como consecuencia del incidente.

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