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La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, volvió a suspenderse este lunes luego de que la defensa solicitara la recusación de los tres jueces y del fiscal que intervienen en el debate oral y público.

El planteo fue presentado durante la audiencia, que se había reanudado después de la última interrupción provocada por la descompensación del músico, quien debió ser trasladado e internado en el Hospital Fernández. Tras un fuerte cruce entre las partes, el Tribunal decidió continuar con el proceso, aunque la recusación deberá resolverse en las próximas horas.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, representantes de Álvarez, pidieron apartar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido también alcanza al fiscal Sandro Abraldes, informó Noticias Argentinas.

Con el artista presente en la sala, la defensa volvió a solicitar la suspensión del debate. “Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate”, sostuvo Baños.

El fiscal rechazó el planteo y señaló que los argumentos expuestos por los abogados “no son hechos nuevos”, sino un intento de volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso.

Luego de escuchar a las partes, el Tribunal pasó a deliberar durante varios minutos. Finalmente, el juez Goerner anunció que se resolvió rechazar los planteos de la defensa y continuar con el juicio.

Ahora, la atención está puesta en la recusación presentada contra los integrantes del Tribunal y el fiscal. Se espera que en las próximas 48 horas se conozca la resolución que definirá si el debate continúa o vuelve a quedar interrumpido.

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