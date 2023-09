La Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó recientemente el programa “compre sin IVA“, prometiendo la devolución del 21% en las compras realizadas con tarjeta de débito. Aunque se aclaró que no todos son beneficiarios, muchos se preguntan: ¿por qué no me devuelven el IVA? La respuesta podría residir en no tener su cuenta bancaria vinculada con AFIP. Aquí te explicamos cómo realizar este trámite crucial para garantizar la devolución del IVA.

¿Por qué no te devuelven el IVA?

A pesar de que el programa “compre sin IVA” ha generado expectativas, algunos beneficiarios aún no han visto reflejada la devolución del impuesto en sus cuentas. Una razón común es que su cuenta bancaria no está declarada en AFIP a través del CBU (Clave Bancaria Uniforme). Aquí te guiamos paso a paso sobre cómo realizar este procedimiento de manera online.

Cómo declarar el CBU en AFIP para la Devolución del IVA

PASO 1: Obtener el Número de CBU

Ingresa al Homebanking de la entidad bancaria asociada a la tarjeta de débito.

Localiza el número de CBU en la sección “Detalle de cuenta” o “Información de la cuenta”.

Copia o anota el número de CBU en un lugar seguro.

PASO 2: Acceder al Servicio de AFIP

Ingresa al sitio web de AFIP con tu clave fiscal.

Selecciona el servicio “Declaración de CBU”.

Haz clic en “Ingresar”.

Registrar el Nuevo CBU

En el listado de CBU, haz clic en “Registrar CBU”.

Ingresa el número de CBU obtenido en el paso 1.

Selecciona el motivo de registro.

Haz clic en “Informar CBU”.

Recibir la Autorización del Banco

Una vez registrado el nuevo CBU, la entidad bancaria emitirá una autorización a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si me equivoco al registrar el CBU?

Si cometes un error, puedes solicitar la modificación a través del servicio “Declaración de CBU” de AFIP.

¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse el registro de un nuevo CBU?

El registro suele tardar entre 24 y 48 horas en ser aprobado.

¿Cómo consulto el estado de mi solicitud de registro de CBU?

Ingresa al servicio “Declaración de CBU” de AFIP para verificar el estado de tu solicitud.

Aunque no está confirmado si las compras anteriores sin registrar el CBU recibirán el beneficio con retroactividad, asegurarte de tener tu cuenta vinculada es clave para recibir el beneficio en futuras compras.

