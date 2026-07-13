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A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, Inglaterra atraviesa un inesperado foco de conflicto puertas adentro. El entrenador Thomas Tuchel y la máxima figura del equipo, Jude Bellingham, protagonizaron un intercambio de declaraciones tras la victoria sobre Noruega que generó un intenso debate en la prensa británica.

Aunque los Three Lions lograron el pase a las semifinales gracias a un doblete del mediocampista del Real Madrid, el clima posterior al encuentro quedó marcado por las críticas públicas del entrenador alemán hacia el rendimiento colectivo del equipo. Los principales medios ingleses coincidieron en que la situación abrió un interrogante sobre la relación entre ambos en la antesala de uno de los partidos más importantes del torneo.

¿Qué pasó entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham?

Luego de la victoria por 2 a 1 sobre Noruega, Tuchel sorprendió al asegurar que Inglaterra había cometido demasiados errores técnicos y que, pese a la clasificación, el equipo había sido “desprolijo” y hasta “afortunado” para avanzar a las semifinales. El entrenador dejó en claro que esperaba un nivel mucho más alto de sus dirigidos de cara al cruce con Argentina.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Bellingham, autor de los dos goles ingleses. El volante respondió públicamente y defendió la actuación del plantel, remarcando la dificultad de enfrentar a un rival como Noruega y las condiciones extremas en las que se disputó el partido. Incluso deslizó que solo quienes estuvieron dentro del campo podían comprender realmente el esfuerzo que demandó el encuentro.

La prensa inglesa habla de una “batalla de personalidades”

Lejos de centrarse únicamente en la clasificación, varios medios británicos pusieron el foco en la relación entre el entrenador y su principal futbolista. The Guardian sostuvo que ambos deberán bajar la tensión rápidamente para evitar distracciones antes de enfrentar a Argentina, mientras que Sky Sports calificó el episodio como una “batalla de voluntades” entre dos personalidades fuertes, aunque remarcó que ese tipo de exigencia también puede fortalecer al seleccionado inglés en momentos decisivos.

Reuters, por su parte, señaló que el intercambio no representa necesariamente una ruptura dentro del plantel, aunque recordó que no es la primera vez que aparecen diferencias públicas entre ambos desde la llegada de Tuchel al seleccionado inglés. El propio entrenador terminó bajando el tono de la polémica al asegurar que está orgulloso del compromiso mostrado por sus jugadores, aunque insistió en que el equipo deberá elevar considerablemente su nivel para aspirar al título mundial.

¿Puede influir el conflicto en la semifinal contra Argentina?

En Inglaterra consideran que el episodio no pone en riesgo la presencia de Bellingham ni altera el liderazgo de Tuchel, pero sí reconocen que llega en un momento inoportuno. Con apenas dos partidos por delante para intentar conquistar la Copa del Mundo, cualquier ruido interno adquiere una dimensión mucho mayor.

Cabe destacar que el mediocampista llegará a este encuentro con una molestia en el hombro, por la que ya tuvo que hacerse atender por los médicos en el duelo contra Noruega. Su evolución será clave para determinar si podrá jugar los 90 minutos en Atlanta.

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