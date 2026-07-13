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La semifinal del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra volvió a colocar en el centro de la escena la relación entre el deporte, la memoria histórica y la Cuestión Malvinas. En ese contexto, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina difundió un comunicado en el que pidió que el encuentro sirva como una oportunidad para mantener vigente el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ramón López, y el secretario Juan Carlos Sosa, fue dado a conocer el 12 de julio desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la antesala de uno de los partidos más esperados del torneo.

La organización señaló que comprende la expectativa generada por la clasificación de la Selección Argentina entre los cuatro mejores equipos del campeonato, aunque remarcó la necesidad de diferenciar el plano deportivo del reclamo histórico por las islas.

“Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”, expresó la Federación.

El pedido de los veteranos antes de Argentina-Inglaterra

En el comunicado, la entidad dedicó uno de sus principales apartados a remarcar que el enfrentamiento deportivo no debe interpretarse como una continuidad del conflicto bélico de 1982.

“El deporte no es la guerra: el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”, sostuvo la Federación.

Además, recordó que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas debe desarrollarse a través de los mecanismos institucionales y diplomáticos.

El embajador José María Ruda exponiendo ante las Naciones Unidas en septiembre de 1964 sobre los derechos argentinos en las Islas Malvinas.

“La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”, indicaron los veteranos.

La organización también hizo referencia al simbolismo que rodea a los partidos entre Argentina e Inglaterra y convocó a que la causa Malvinas tenga presencia durante el encuentro sin expresiones de odio o discriminación.

“Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de ‘¡Malvinas Argentinas!’ flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”, expresó el documento.

“Que el fútbol sea un puente para malvinizar”

Uno de los párrafos centrales del comunicado incluyó un llamado dirigido a la sociedad, los medios de comunicación y los hinchas argentinos que acompañan al seleccionado nacional.

“Pedimos a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria”, señalaron.

LA TAPA DE CRÓNICA. En la edición del lunes 23 de junio, el título Maradonazo. RIP. Malvinas 2 – Ingleses 1. Y con dos fotos: a la izquierda, el gol con la mano; a la derecha, el gol del siglo.

Luego agregaron la frase que sintetiza el planteo de la Federación frente al encuentro mundialista.

“Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”.

La entidad concluyó su mensaje destacando que la pasión deportiva y la memoria histórica pueden convivir.

Los dos goles argentinos fueron convertidos por Diego Armando Maradona, el primero inmortalizado como “la mano de Dios”.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, afirmaron.

La postura de Scaloni: “Es solo un partido de fútbol”

Mientras el debate sobre la carga simbólica del encuentro ocupa distintos espacios públicos, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, intentó quitar presión deportiva a la semifinal.

En el mundial de 1966 Antonio Rattin estrujó la bandera de Inglaterra y se sentó en la alfombra de la Reina Isabel II.

Tras la clasificación argentina ante Suiza, el director técnico sostuvo ante medios internacionales que el choque frente a Inglaterra debía entenderse desde una perspectiva exclusivamente futbolística.

“Es solo un partido de fútbol, no es más que eso”, expresó el entrenador.

Las declaraciones del técnico se produjeron en un contexto en el que el cruce entre ambos seleccionados volvió a generar referencias históricas vinculadas a la guerra de Malvinas y a anteriores enfrentamientos mundialistas entre argentinos e ingleses.

Un antecedente que permanece en la memoria colectiva

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo suele remitir a antecedentes históricos que exceden lo estrictamente deportivo.

LA RENDICIÓN. El 14 de junio de 1982 finalizó la guerra. La fecha coincide con el día de la muerte de Borges. Los soldados argentinos, la entrega de las armas. El final. Dolor eterno.

Entre ellos aparece el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, disputado cuatro años después de la guerra de Malvinas, cuando la Selección Argentina se impuso por 2 a 1 con los recordados goles de Diego Armando Maradona.

También suele mencionarse el encuentro de cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966, marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín.

Aquel episodio quedó registrado como uno de los momentos más recordados de la historia de los cruces entre ambas selecciones. Tras ser expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, Rattín abandonó el campo de juego en medio de una fuerte controversia y protagonizó una escena que permaneció en la memoria del fútbol argentino.

Décadas después, el ex futbolista recordó aquellos acontecimientos en distintas entrevistas. Según relató, cuestionó las decisiones arbitrales y expresó su desacuerdo con la expulsión sufrida durante el encuentro disputado en Wembley.

Malvinas y el Mundial 2026

La clasificación de Argentina e Inglaterra a las semifinales del Mundial volvió a instalar referencias vinculadas a la causa Malvinas, tanto desde organizaciones de veteranos como desde distintos sectores de la sociedad.

En ese marco, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” insistió en que la instancia deportiva debe convertirse en una oportunidad para mantener vigente el reclamo argentino de soberanía.

Para la entidad, el encuentro puede funcionar como una instancia de visibilización internacional de una posición que Argentina sostiene desde hace décadas en organismos multilaterales y foros diplomáticos.

“Honor y gloria eternos”, expresaron los veteranos en su mensaje final, junto al pedido de mantener viva la memoria de los 649 argentinos fallecidos durante la guerra de 1982.

Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar su lugar en la final del Mundial 2026, la Federación planteó que el partido frente a Inglaterra también puede servir para recordar una causa que continúa formando parte de la agenda histórica y diplomática del país.