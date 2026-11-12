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La ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL), un evento que reunirá a empresas, cámaras empresarias, especialistas y representantes del sector público y privado de distintos países. La exposición se desarrollará del 18 al 20 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial, con participación gratuita e inscripción previa.

La presentación oficial se realizó este jueves por la mañana y estuvo a cargo de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y se realizó en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Del lanzamiento participaron el presidente de la entidad, Marcelo Domínguez; la secretaria general, Sandra Cipolla; y el titular del organismo municipal, Diego Juárez.

Durante el encuentro, los organizadores resaltaron el crecimiento de la exposición y el posicionamiento de Mar del Plata como uno de los principales polos de la industria naval argentina. Además, se entregó la declaración de interés turístico y cultural otorgada a la iniciativa.

Bajo el lema “El mar y la industria nos conectan”, EINAVAL buscará generar espacios de intercambio, vinculación comercial y cooperación entre los distintos actores de la actividad naval.

La presentación oficial de la novena edición de EINAVAL se llevó a cabo en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata.

Una exposición con presencia internacional y 80 stands

La novena edición contará con alrededor de 80 stands y una agenda de actividades que incluirá conferencias y paneles sobre logística, marina mercante, puertos, energía y servicios marítimos.

Uno de los principales atractivos será la participación de delegaciones internacionales de Europa y América. Entre los países confirmados se encuentran España, Alemania, Islandia, Noruega, Países Bajos, Japón, China, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

También está prevista la presencia de empresas, cámaras y organismos especializados, además de representantes diplomáticos, entre ellos el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre.

La convocatoria apunta a fortalecer los vínculos entre compañías, universidades, escuelas técnicas, organismos científicos, sindicatos y entidades gubernamentales, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para la industria naval.

Cómo participar del Encuentro Internacional de la Industria Naval

Quienes deseen asistir podrán acceder al programa completo e inscribirse sin costo a través del sitio oficial de EINAVAL, sus redes sociales (@einavalexpo) o mediante los siguientes correos electrónicos:

El encuentro se realizará del 18 al 20 de noviembre en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata y requerirá inscripción previa.