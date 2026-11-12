Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Vaticano eliminó de sus redes sociales un mensaje atribuido al papa León XIV que generó repercusiones por su referencia a la Argentina como un país con “dos papas”. La publicación reproducía una frase que el Pontífice había decidido omitir durante su despedida en la Basílica de Luján, aunque figuraba en la versión original del discurso.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, decía el fragmento que apareció en los canales oficiales de la Santa Sede. La referencia aludía a Francisco, nacido en Buenos Aires, y al propio León XIV, quien habría sido considerado papa por adopción.

Según fuentes calificadas, el Sumo Pontífice optó por no pronunciar esas palabras porque se trataba de una “alusión compleja internamente”. Sin embargo, el equipo de comunicación difundió el texto sin advertir que el mensaje había sido modificado antes de la celebración.

La frase apareció tanto en una nota de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, como en las cuentas de León XIV en X e Instagram. Incluso llegó a utilizarse como título de la publicación institucional.

El tweet de León XIV eliminado.

El error de comunicación que obligó a retirar las publicaciones

De acuerdo con el medio especializado Silere Non Possum, la situación fue advertida por Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, quien solicitó revisar las notas y los titulares al comprobar que el Papa no había pronunciado la frase.

Posteriormente, Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, intervino y ordenó corregir los contenidos. También recordó la necesidad de verificar las palabras efectivamente pronunciadas por el Pontífice antes de difundirlas.

El inconveniente se había extendido a las distintas versiones lingüísticas de los canales oficiales, ya que las publicaciones se habían elaborado a partir del discurso distribuido antes de la misa, sin cotejarlo con la intervención final.

Por ese motivo, las redacciones recibieron instrucciones de retirar los mensajes. La nota original también fue eliminada y reemplazada por otra con un título diferente. Todo el procedimiento se concretó en aproximadamente ocho minutos.

Según denunció Silere Non Possum, no se difundió una aclaración pública para explicar a los lectores por qué había desaparecido el contenido.

La gestión de las redes sociales pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, encabezada por Nataša Govekar.

Por qué la expresión “dos papas” genera sensibilidad en el Vaticano

Más allá del error editorial, la frase tiene un significado institucional delicado para la Iglesia católica. El papado es un cargo único y no contempla la existencia simultánea de dos pontífices con autoridad.

La expresión remite inevitablemente a lo ocurrido en 2013, cuando Benedicto XVI renunció al pontificado y permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito, mientras Francisco asumió como nuevo jefe de la Iglesia.

Francisco y Benedicto XIV. (Foto: AP/Gregorio Borgia/Archivo).

Aquella situación abrió debates internos sobre el alcance de la renuncia de Joseph Ratzinger y el papel que debía desempeñar un pontífice después de dejar el cargo. El propio Benedicto XVI tuvo que aclarar públicamente que no existían dos papas y que su renuncia había sido plena.

Por ese antecedente, cualquier referencia a la existencia de dos pontífices requiere especial cuidado dentro de la Santa Sede. En ese contexto, la decisión de León XIV de omitir la frase de su despedida en Luján y su posterior difusión por error explican por qué el mensaje fue retirado de los canales oficiales.