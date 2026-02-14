Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Christian Sanz (Director de Mendoza Today)

Bien podría decirse que Luis Petri es un adelantado. Desde la memoria de los tiempos viene propugnando acerca de la baja de la edad de imputabilidad penal. Más aún: en noviembre de 2021, siendo diputado nacional – al igual que ahora -, presentó un proyecto de ley similar al que motorizó el gobierno de Javier Milei y fue aprobado en la Cámara de Diputados el jueves pasado.

Aquel documento también estaba pensado para aplicar a adolescentes de catorce años “que cometieren algún delito, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos (2) años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.

También se pensó para aplicar “al adolescente que, con el fin de cometer uno de los delitos comprendidos en el artículo 2°, comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad. El adolescente no estará sujeto a sanción cuando desistiere voluntariamente del delito”.

Para no dejar dudas al respecto, Petri plasmó en su proyecto: “Las edades indicadas en el presente Capítulo se entenderán siempre referidas al momento de la comisión del hecho. Si no resultare posible comprobar fehacientemente la edad mínima o máxima establecidas en el artículo 1°, deberá presumirse que el imputado no las había alcanzado al momento del hecho”.

En aquel entonces, el otrora ministro de Defensa no tuvo suerte. Por eso, ahora volvió a la carga para motorizar el proyecto del oficialismo, que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados.

Diputados le dio media sanción al proyecto de ley para la baja de la imputabilidad de menores.

“La baja de la edad de imputabilidad es urgente; no es una opción política, es un imperativo moral. No podemos permitir que sigan ocurriendo delitos aberrantes que quedan impunes simplemente por una fecha de nacimiento. El mensaje debe ser claro y contundente: si hay comprensión del delito, debe haber proceso y condena”, afirmó Petri en diálogo con diario Crónica.

El hoy legislador planteó que el sistema actual deja sin respuesta a víctimas de crímenes graves y consideró que el Estado no puede permanecer pasivo frente a hechos cometidos por menores de edad que, según su visión, comprenden la criminalidad de sus actos. “El Estado no puede ser cómplice de la delincuencia por omisión, ni permitir que la edad sea el escudo de quienes deciden quebrar la paz de los argentinos”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que una nueva ley permitiría juzgar a los responsables de delitos graves, mientras que la normativa vigente “sigue fracasando cada vez que se comete un crimen atroz, garantizando impunidad a quienes actúan con total desprecio por la vida”.

Petri también dirigió sus críticas al Congreso y exigió definiciones. “El Congreso está en deuda y las víctimas y la sociedad argentina nos lo reclaman a gritos en cada rincón del país. Se acabó el tiempo de las excusas y de los debates circulares”, expresó.

Finalmente, enfatizó que la seguridad no admite demoras y cerró con un mensaje categórico: “Es hora de saldar esa deuda histórica porque la seguridad de los ciudadanos no puede esperar un minuto más frente a un sistema que protege al delincuente y abandona a la víctima. No hay excusas ni justificativos, ¡no vamos a parar hasta que sea ley!”.

Como se dijo, esta misma semana el Congreso Nacional dio el primer paso hacia la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.

Después de más de ocho horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil por 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La media sanción logró el aval de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el grueso del interbloque Unidos y otros bloques provinciales.

El tema fue incorporado a fines de enero por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias, tras el macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.

En julio de 2024, el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley con la baja en la edad imputable en 13 años, que fue dictaminado el 6 mayo del 2025, pero perdió estado parlamentario tras la renovación de la cámara.