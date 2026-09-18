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La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes a las prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad.

A través de la Resolución 3487/2026, se estableció un incremento del 1,70% para los valores correspondientes al mes de septiembre.

La actualización se aplica sobre los aranceles que habían sido aprobados mediante la Resolución 2775/2026 y fue calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Nuevo aumento para las prestaciones

La medida establece que el incremento será del 1,70%, sin diferencias según el tipo de prestación.

De esta manera, los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad vuelven a actualizarse luego del aumento del 2,10% dispuesto para agosto.

La normativa establece que los nuevos valores forman parte del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y se encuentran detallados en el anexo de la resolución.

Adicional del 20%

Uno de los puntos centrales de la resolución para la región es la continuidad del adicional por zona desfavorable.

La Secretaría Nacional de Discapacidad ratificó un incremento adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

El beneficio alcanza a Santa Cruz y se mantiene en función de lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

Por lo tanto, en las provincias patagónicas los aranceles actualizados para septiembre contemplan, además, este adicional del 20% sobre el valor básico.