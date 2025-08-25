Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, aseguró este lunes que el audio atribuido al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que se lo escucha hablar de presuntas coimas, “está claramente armado y compaginado”, por lo que consideró que “es una prueba inválida”.

Mediante su cuenta de X (exTwitter), el funcionario cercano a Patricia Bullrich expresó: “El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente”.

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto.

Seguidamente, opinó que “es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula“. Con estas declaraciones, Soto se convirtió en el primer integrante del Gobierno en poner en duda la veracidad total del material, pronunciándose después del discurso del presidente Javier Milei en la Corporación América, en el que no hizo alusión a la controversia en la ANDIS.

Leé más notas de La Opinión Austral