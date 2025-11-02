Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un total de 36 entidades que representan a la totalidad de la cadena agroindustrial argentina, generadoras de la mayor parte de las divisas genuinas del país, enviaron una contundente carta a los diputados nacionales para que se priorice la asignación de recursos plenos al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El sector alerta que el organismo rector, único ente certificador de exportaciones, está sufriendo un “proceso de reducción de personal idóneo” que pone en riesgo el comercio exterior.

El documento fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Alberto Benegas Lynch, y a los presidentes de todos los bloques de la Cámara baja: Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez (Unión por la Patria), Gabriel Bornorini (La Libertad Avanza), Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Pamela Calletti (Innovación Federal), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Pablo Cervi (Liga del Interior), informó “Bichos de Campo”.

La Cámara de Diputados de la Nación.

“Reducción de personal”

Se detalló la grave situación que atraviesa el organismo sanitario, que “viene atravesando un proceso de reducción de personal idóneo en más de 600 funcionarios”.

El plantel actual asciende a 5.330 trabajadores (4.856 con convenio colectivo y 474 con otro régimen), un descenso desde el pico de 5.954 trabajadores registrado en agosto de 2023. La reducción se explica por desvinculaciones, cargos no renovados y la renuncia de profesionales debido a salarios insatisfactorios.

La carta enfatizó la precariedad salarial de sus especialistas: “El salario promedio no supera el millón y medio de pesos para profesionales con vasta experiencia y responsabilidades en garantizar sanidad e inocuidad para el mercado interno, así como para la exportación”.

El sector agroindustrial sostiene que el problema no es falta de recursos, sino la extracción de fondos propios del SENASA por parte del Tesoro Nacional.

Según la carta, el organismo tiene una proyección de gastos autorizados para 2025 de casi $200.000 millones, pero recauda en tasas de usuarios alrededor de $290.000 millones. El Tesoro, por lo tanto, “extrae recursos genuinos del Senasa por cerca del 40% del pago de empresas argentinas que deben recibir servicios de registro, control, inspección y certificación, así como verificaciones en frontera”.

Presupuesto 2026

Ante esta situación, el pedido a los legisladores es claro: al tratar el proyecto de Presupuesto 2026, “se prevea una partida presupuestaria donde el Senasa pueda hacer uso pleno del total de los recursos recaudados previstos para el año 2026”.

Los objetivos son dobles: “Mejorar los ingresos salariales de los profesionales, así como la capacidad de trabajo y servicio” y evitar que, por la falta de recursos, el organismo se vea “inducido a seguir incrementando el valor de las mismas [las tasas] por encima de cualquier proyección inflacionaria”, lo que genera costos incrementales que “impactan negativamente en los costos de producción y comercialización”.

La cadena agroindustrial destaca que la propuesta “no implica una erogación fiscal ni pérdida de recaudación, sino una asignación efectiva al organismo especifico que recauda dichas tasas”.

César Guatti, delegado santacruceño de CRA.

Santa Cruz

Consultado por La Opinión Austral, César Guatti, representante de Santa Cruz en las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), avaló la postura de la cadena agroindustrial y enfatizó la necesidad de un “SENASA fuerte para la Patagonia“.

Guatti destacó que “desde CRA siempre se promovió el fortalecimiento del SENASA como un organismo básico para poder comercializar nuestros productos en el exterior” y que siempre se luchó para que los recursos generados “sean volcados dentro del SENASA”.

El dirigente ruralista santacruceño señaló una problemática específica de las regiones: la escasez de personal en el interior. “Sobre todo en regiones como las nuestras que siempre están más restringidas en recursos humanos, siempre falta personal y a veces habría que pensar en una redistribución de ese personal que muchas veces está muy aglutinada en Buenos Aires y falta en el interior”, afirmó.

Subrayó la necesidad de “reforzar los servicios sanitarios” en Santa Cruz, especialmente “en los frigoríficos, por ejemplo, para poder acceder a los mercados más valorizados como Estados Unidos”, ya que estos exigen refuerzo de servicios sanitarios que “tienen que ser propios del SSENASA y no de los frigoríficos, lógicamente”.

En conclusión, el representante de CRA fue categórico: “No puede funcionar el comercio exterior de los alimentos, sin un SENASA fortalecido”.