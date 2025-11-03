Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ANSES informó que desde noviembre de 2025 rige un nuevo incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La suba del 2,1% responde al ajuste establecido por el Decreto 274/24, que actualiza las prestaciones sociales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes.

Este mecanismo de movilidad garantiza que los beneficios mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, impactando también en otras prestaciones como las asignaciones familiares y la Asignación por Embarazo.

Cuánto se cobra por la AUH en noviembre

A partir de este mes, el monto total de la Asignación Universal por Hijo asciende a $119.714,29 por cada menor a cargo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, los beneficiarios perciben el 80% del total ($95.771,43) durante el mes, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, requisito anual que certifica la asistencia escolar y los controles de salud.

En el caso de los niños o niñas con discapacidad, el monto es significativamente mayor: $389.808,61, y se cobra de manera completa, sin necesidad de trámites adicionales.

Beneficios adicionales para titulares de AUH

Además del pago mensual, los titulares de la AUH pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, un programa complementario destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas sin alcohol. Los montos varían según la cantidad de hijos registrados:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

El depósito se realiza automáticamente junto con el pago mensual de la asignación, en la misma cuenta bancaria.

Por otro lado, quienes presenten la Libreta AUH completa podrán recibir el 20% retenido durante el año anterior, un refuerzo importante que ANSES otorga como reconocimiento al cumplimiento de los requisitos educativos y sanitarios.

Fechas de cobro de la AUH en noviembre 2025

La ANSES también confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Cómo consultar el cobro de la AUH

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro ingresando a la página oficial de ANSES (www.anses.gob.ar), seleccionando la opción “Fecha y lugar de cobro”, o mediante la aplicación Mi ANSES, con CUIL y clave de seguridad social.

De esta forma, el organismo busca mantener informados a todos los titulares de la AUH y garantizar el acceso a los beneficios sociales con transparencia y previsibilidad.