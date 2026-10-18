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Por Hugo Ferrer

Tienen dos, tres, seis, siete y diez años. Son hermanos. Desde hace tres meses volvieron a estar juntos. “Somos siete, somos familia”. Marina Casella (35) y Ángel Mangas (28) lograron la adopción de los cinco chicos. Hoy celebran un Día de la Madre muy especial.

Marina sueña con este domingo: por primera vez estará con ellos, todos juntos. Para ellos también será inolvidable. Ella, profesora de inglés. Él, comerciante. Querían ser padres: primero, la adopción de tres de los hermanos. Luego, la Justicia también les otorgó la guarda de los otros dos.

En esta historia también hay un personaje clave: la jueza Lorena Martos, a cargo del Juzgado 2 de Familia de San Martín, y todo su equipo. Hace unos días, Marina y Ángel viajaron desde Henderson, en la provincia de Buenos Aires. Más de 400 kilómetros para estar cara a cara con la magistrada. La familia, los siete juntos, como siempre soñaron Marina y Ángel, y un encuentro crucial. Más allá del despacho oficial, el lugar no es cualquier lugar: hace dos años inauguró tres espacios en el juzgado especialmente diseñados para la atención de niños, niñas y adolescentes (NNyA).

Un cálido lugar de contención. Paredes blancas decoradas y la ilustración central del personaje de “El Principito” volando en un avión de juguete. El juzgado se hará cargo de oficio del trámite final del juicio de adopción plena. Esa notificación es también clave para la causa.

Esa reunión fue inolvidable: los cinco hermanitos vieron por primera vez juntos a la mujer que también les cambió la vida. Nueva vida y familia, junto a Marina y Ángel. Fotos, llantos y abrazos. Felices. Marina y Ángel coinciden en que “es el mejor juzgado”, tiene el “mejor equipo y que Martos es la mejor jueza del mundo”. Saben que por la calidad de personas del juzgado, atravesar un proceso tan complejo termina resultando una experiencia que “vale la pena”.

Todos juntos en el juzgado, casi como un scrum de amor.

“Pedimos ayuda”

“Marina es una leona“, le dice su esposo Ángel a Crónica. Está orgulloso. Se emociona. Este domingo, ella tendrá un amanecer distinto. Mientras, sigue conmovida por los mensajes que le han llegado no solamente desde la Argentina, sino también desde otros países.

Sigue vigente el pedido de ayuda para terminar la ampliación de la casa: “Pudimos comenzar, dar el puntapié inicial, pero falta. Pueden hacerlo al mail marinacasella21@ gmail.com; el alias juntosyfeli-ces2026 y el celular +54 9 2314 47-3194. Nos falta mucho, estamos en camino para poder finalizarlo”, revela.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 18 de octubre de 2026.

La familia se adaptó a la nueva vida. Actividades, incluidos los fines de semana: hockey, natación, folklore, fútbol y básquet. La adaptación en la escuela, sin problemas: dos van al jardin, dos a la primaria y el más pequeño (menor de tres años) asiste a otro jardín maternal. Reciben en su casa a los nuevos amigos. Van y vienen. Disfrutan. Red de padres y amigos.

“Feliz día, mamá”

Marina, según Ángel, es “la mujer maravilla“. La ve plena, emocionada y feliz. Pudieron lograr que estén los cinco hermanos juntos.

En un mensaje exclusivo para Crónica, Marina reflejó lo que siente: “Este domingo es mi primer Día de la Madre. ¡Qué honor, qué orgullo! Entiendo que ser madre es dar amor y la verdad es que yo recibo mucho amor, me desbordan de amor por cinco. Entiendo que nos estábamos esperando desde ese primer abrazo, ese primer encuentro en las vinculaciones en los hogares que corrían a gritar ¡Ma, mami, mamá!’. Y este domingo lo imagino asi, con los cinco alrededor gritando ‘¡Ma, mami, mamá!”. Y me desborda el alma de amor. Quiero que sepan que los amo infinito y espero poder siempre dar lo mejor por y para cada uno de los cinco. Los amo infinito y feliz día a cada mamá que da amor, madres de corazón. ¡Feliz domingo!”.

En familia y con los chicos usando las camisetas de la Selección.

Domingo 18. Ángel y los chicos. Desayuno. Y un regalo especial que “pensaron juntos”. Marina, “la leona“, entre lágrimas, rodeada de tanto amor, escuchará lo que siempre soñó y es una realidad. Los cinco hermanitos, los cinco hijos, y papá Ángel se unirán en un solo grito: “¡Feliz día, mamá!”.