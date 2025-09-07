Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se publicó recientemente el informe mensual “Exportaciones Mineras de Argentina“, elaborado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Minería de la Nación.

Las ventas de metales en julio de 2025 en Argentina implicaron una actividad económica de USD 438 millones. De “enero a julio implicaron USD 3.157 millones, significaron el 6,2% de las ventas externas totales argentinas en julio de 2025″.

Se registró un “incremento interanual en valores de 67,3% en julio y una suba interanual del 44,4% en el acumulado del año”. Se debe a los altos valores del precio internacional que registran el oro y la plata. El primer metal se ubica en la barrera de los USD 3.130 y el segundo en los 33,87.

Las estadísticas son favorables para la actividad, en el periodo señalado hubo “récord histórico para el país, superando el nivel de 2011 (USD 2.738 millones) para el acumulado de los primeros 7 meses del año”.

Datos elaborados por la Secretaría de Minería de la Nación.

Metales

Del total comercializado en julio de 2025, USD 371 millones correspondieron a metales, representó un aumento interanual de 76,4% en comparación a igual mes de 2024

El oro y la plata se sostienen como los de mayor demanda en los mercados que actúa Argentina. El primero de esos metales preciosos implicó ventas por “USD 299 millones (68% del total exportado) y la plata con USD 62 millones (14% del total)”. Ambos representaron el 84,7% de las exportaciones mineras totales del periodo. De los restantes USD 10 millones metalíferos (2,4% del total exportado) fueron explicados por otros minerales (plomo mayormente).

“En julio, el valor de las exportaciones de oro experimentaron un incremento interanual del 78,4% (131 millones más que en 2024), explicado por un aumento en los precios internacionales. La plata subió un 64,4% interanual (24 millones más que en 2024), explicado por un aumento en los volúmenes exportados”, se señaló en el informe oficial.

En la línea histórica, el oro se sostuvo a la suba en las ventas.

Acumulados

En los primeros sietes meses de este año, las exportaciones acumularon USD 2.623 millones. Se trata de un “incremento interanual del 47,8%. El oro aportó USD 2.221 millones (70% del total exportado), la plata USD 361 millones (11% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos USD 41 millones (1% del total exportado).

Este segmento industrial con fuerte injerencias en las economías regionales representó el “83,1% de las exportaciones mineras totales. En los primeros 7 meses de 2025 el oro muestra un crecimiento interanual del 53,8%, en los montos transados, mientras que la plata creció un 23,3% interanual“.

La Secretaría de Minería de la Nación explicó que “el resto de los productos mineros alcanzaron los USD 16 millones exportados en séptimo mes, lo que representa una disminución interanual del 9,4%. USD 12,2 millones correspondieron a minerales no metalíferos, destacándose boratos, acido ortobórico y los demás boratos”

El oro y la plata con gran demanda en los mercados.

Destinos comerciales

Suiza, Estados Unidos, China y Canadá explicaron en julio el 84% (USD 370 millones) de los destinos de las exportaciones mineras totales, mientras que en el acumulado del año este porcentaje alcanzó el 82% (USD 2.577 millones) para los países seleccionados.

“Las ventas hacia estos 4 países estuvieron explicadas mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron, para este grupo, el 88% del total de las ventas mineras al exterior en julio y el 86% en los primeros 7 meses del año”.

A su vez, estos 4 destinos explicaron el 84% de las exportaciones metalíferas totales en los primeros 7 meses de 2025. El 16% restante de las exportaciones de este rubro tuvieron como destino principalmente los países India, Corea del Sur, Alemania, Bélgica y Finlandia.

Por parte del litio, al igual que en los minerales metalíferos, las exportaciones se ven concentradas en un número reducido de destinos. China y Estados Unidos representaron el 84% de las exportaciones de litio en el mes de julio, y asimismo en el acumulado de los primeros 7 meses de 2025 el porcentaje fue del 84%.

Se destaca que Corea del Sur disminuyó su participación en las exportaciones de litio un 55% en los primeros 7 meses de 2025 respecto al mismo periodo del 2024, así como que Alemania incrementó su participación en un 17% en el mismo período seleccionado.