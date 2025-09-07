Miranda! vuelve a sorprender a sus fanáticos con una nueva colaboración: junto a su colega de La Voz Argentina (Telefe), Luck Ra, el dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas reversionará uno de sus clásicos, incorporando el estilo único del artista cordobés.

Para compartir el anuncio, Sergi y Gattas publicaron un video en sus redes donde interpretan su versión acústica de “Tu misterioso alguien”, tema que se volvió viral gracias a los espectadores del reality y se convirtió en uno de los más escuchados a nivel nacional.

Durante la grabación, Luck Ra no pudo contener su entusiasmo: “Che, muchachos, qué bueno lo que acaban de hacer”, interrumpió eufóricamente, pero, rápidamente, el cantante pop advirtió sus intenciones: “Pará, pará, pará… Ya sé lo que estás pensando y ni se te ocurra”.

Aun así, Luck Ra logró su objetivo y adelantó la versión cuarteto que interpretarán junto a Miranda!, programada para estrenarse el 11 de septiembre.

¿Cómo comenzó la historia de “Miranda!”?

El grupo “Miranda!” se formó hace 24 años y se consolidó como la banda de pop más reconocida del país, conquistando a sus oyentes con sonidos innovadores y looks extravagantes que invitan a romper barreras; por ende, terminaron convirtiéndose en un ícono representativo de la comunidad LGBT+.

Actualmente, Ale Sergi y Juliana Gattas alcanzan a un público más joven gracias a su participación como jurados en La Voz Argentina 2025 y a su álbum de estudio “Hotel Miranda!”, en colaboración con nuevos artistas.

Su presentación en el reality y la improvisación melódica de “Tu misterioso alguien” en versión acústica les permitió revivir este hit, que ingresó al top 50 Argentina de Spotify, al igual que otras canciones como “Mejor que vos”, “Mentía” y “Me gusta“.

Sergi y Gattas se conocieron en 2000 gracias a un amigo en común, en un ambiente dominado por la música pop y electrónica; allí, de inmediato, percibieron su química y mantuvieron una relación amorosa que duró seis meses.

No obstante, según contaron en una entrevista: “Nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos; estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento, no existía “Miranda!” como grupo. Nos conocimos, nos fascinamos, pero… Claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo”.

Leé más notas de La Opinión Austral