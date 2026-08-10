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El Gobierno nacional modificó el destino de los fondos que se obtengan por la venta del material rodante del Belgrano Cargas y Logística S.A. y determinó que ya no integrarán el fideicomiso general utilizado para financiar distintas obras de infraestructura, entre ellas las viales.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modifica el esquema previsto para la privatización de la empresa ferroviaria.

La norma establece que el producido del remate público del material rodante y de la venta de los bienes incluidos en las futuras concesiones será asignado a un fideicomiso específico que determine el Ministerio de Economía.

“Establécese que el producido de la venta mediante remate público del material rodante (…) será asignado a un fideicomiso que a tal efecto determine el Ministerio de Economía con destino único al financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios”, señala el artículo 1°.

Qué cambia con el nuevo decreto

Hasta ahora, el Decreto 282/2026 disponía que esos recursos fueran al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, alimentado por la Tasa sobre el Gasoil, tasas viales y otras fuentes, que financia múltiples obras de infraestructura.

Ese fideicomiso contempla entre sus destinos la conservación y mantenimiento de corredores viales nacionales, obras de Vialidad Nacional, infraestructura ferroviaria y otras obligaciones vinculadas al transporte.

Con la modificación, el dinero generado por la venta de locomotoras, vagones y demás material ferroviario queda fuera de ese esquema y sólo podrá utilizarse para financiar las obras que deban realizar quienes obtengan las concesiones del Belgrano Cargas.

El Gobierno justificó el cambio al sostener que un fideicomiso exclusivo permitirá administrar los recursos “con una mayor eficiencia y especificidad”, agilizando el pago de las inversiones previstas en los contratos.

Además, el Ministerio de Economía deberá fijar el precio de venta del material rodante incluido en las concesiones tomando como referencia mínima la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Cómo será la privatización

La privatización del Belgrano Cargas fue autorizada por la Ley Bases y reglamentada por el Decreto 67/2025. El proceso prevé la venta mediante remate del material rodante y la concesión de las vías, inmuebles aledaños y talleres ferroviarios.

El nuevo decreto consolida ese esquema al establecer que los recursos obtenidos por la venta de esos activos deberán reinvertirse exclusivamente en el sistema ferroviario de cargas.

El antecedente con las represas de Santa Cruz

El Belgrano Cargas y las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic compartieron originalmente un mismo paquete de financiamiento acordado entre Argentina y China en 2014, con cláusulas cruzadas que vinculaban ambos proyectos.

Durante la firma del inicio de las obras de las represas, en febrero de 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner definió a ambos emprendimientos como “dos disparadores emblemáticos de esta alianza estratégica integral”, al destacar el acuerdo de cooperación con el país asiático.

Con el paso de los años, ambos proyectos siguieron caminos distintos. Mientras las represas atravesaron sucesivas renegociaciones y reactivaciones, el Belgrano Cargas avanzó hacia un proceso de privatización que ahora incorpora un fideicomiso exclusivo para financiar las futuras obras ferroviarias.