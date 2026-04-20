Procesaron al piloto Gastón Mazzacane y a su padre por presunta evasión tributaria: investigan un esquema millonario El ex piloto de Formula 1, Gastón Mazzacane, y su padre, titular de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, fueron procesados por presunta evasión fiscal millonaria. La defensa apeló y asegura que las deudas están regularizadas.

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El expiloto de Fórmula 1 y actual corredor de Turismo Carretera, Gastón Mazzacane, junto a su padre Hugo Héctor Mazzacane, presidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), fueron procesados en una causa por presunta evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta. La medida ya fue apelada por la defensa ante la Justicia Federal de La Plata.

La resolución fue dictada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien además ordenó embargos millonarios sobre los bienes de los imputados con el objetivo de garantizar un eventual recupero del dinero. La causa también involucra a diversas empresas vinculadas al automovilismo nacional.

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, los Mazzacane habrían implementado un entramado para eludir obligaciones fiscales entre 2014 y 2024. Según el expediente, el esquema incluía uso de empresas vinculadas para ocultar ingresos, maniobras de vaciamiento patrimonial, ventas fuera de registros oficiales, pperaciones en efectivo e omplementación de una “contabilidad paralela”

El objetivo de estas prácticas habría sido evitar el pago de impuestos y dificultar la acción del fisco.

Millonaria deuda y perjuicio al Estado

La deuda bajo investigación asciende a aproximadamente $8.000 millones, considerando el ejercicio fiscal 2024. En tanto, el perjuicio directo estimado para el Estado, según la Procuración General de la Nación, alcanza los $3.965 millones.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante. En el marco de la investigación, la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina realizó múltiples allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales. Durante esos operativos se secuestró documentación relevante y grandes sumas de dinero en efectivo.

La defensa apeló el procesamiento

Tras conocerse el fallo, los abogados defensores Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón apelaron la medida judicial. Desde el entorno de la familia Mazzacane sostienen que las deudas impositivas ya fueron canceladas o se encuentran en proceso de regularización.

Además, argumentan que la reestructuración empresarial tuvo como fin sostener la continuidad de un grupo que emplea a unas 150 familias. También indicaron que varios de los períodos fiscales investigados estarían prescriptos.

Para la defensa, el procesamiento resulta “desproporcionado” y podría afectar gravemente la actividad económica del grupo, además de desconocer los alcances de la denominada “ley de inocencia fiscal”.

La causa genera fuerte repercusión en el ámbito del automovilismo nacional, dado el peso institucional de Hugo Mazzacane dentro de la ACTC y la trayectoria deportiva de su hijo. La resolución final dependerá ahora de lo que determine la instancia de apelación en la Justicia Federal.