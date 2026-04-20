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La expectativa alrededor de la nueva gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ha alcanzado niveles de máxima tensión tras una misteriosa publicación realizó el conductor del reality, Santiago del Moro, a través de su cuenta oficial de Instagram; el presentador lanzó un mensaje que descolocó a los seguidores del programa.

Del Moro eligió una estética minimalista y sombría para su anuncio: una placa negra con la imagen de una puerta que se abre y se cierra, acompañada por una palabra lapidaria. “Chau! Hoy, 22:30 hs, todo #GranHermano”, escribió, dejando un clima de incertidumbre total entre los espectadores.

Si bien el mensaje fue breve y enigmático, todas las miradas apuntan a la resolución de la placa de nominados que mantiene en vilo al público; la referencia a la puerta que se cierra parece ser la metáfora definitiva para el destino de uno de los tres participantes que, hoy, se juegan su permanencia en la competencia.

La placa de esta noche, cuenta con tres nombres de peso que han generado fuertes divisiones en las redes sociales:

Naza: quien busca revalidar su apoyo popular tras una semana de intensos cruces de convivencia.

Martín: uno de los estrategas del grupo que atraviesa su momento más crítico dentro del juego.

La Maciel: cuya nominación ha movilizado a una base de fans que promete dar batalla hasta el último minuto de la votación.

El tono del mensaje de Del Moro sugiere que, la gala de las 22:30 hs, no será un lunes más en Telefe; la utilización del hashtag de la temporada y el énfasis en el “Chau!” han hecho que los analistas del programa especulen con la posibilidad de un cambio de reglas, un ingreso inesperado o un anuncio que altere el rumbo de los participantes, incluyendo, una expulsión.

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